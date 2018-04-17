Balıkesir'de Terör Propagandasına Gözaltı

Balıkesir'de, terör örgütleri TKP/ML-KONFERANS ve THKP/C propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılana yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütleri TKP/ML-KONFERANS ve THKP/C propagandası yaptığı iddiasıyla M.S.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince ikametinde gözaltına alındı. Söz konusu adreste yapılan aramada, dijital materyallere el konuldu.