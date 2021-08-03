Balıkesir'de orman, milli parklar ve mesire yerlerine giriş 1 Eylül'e kadar yasaklandı
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Balıkesir'de orman, milli parklar ve mesire yerlerine giriş 1 Eylül'e kadar yasaklandı

Balıkesir'de orman, milli parklar ve mesire yerlerine giriş 1 Eylül'e kadar yasaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de ormanlara giriş yasağından sonra mesire, piknik alanları ve tabiat ve milli parkalara girişler 1 Eylül'e kadar Valilik kararı ile yasaklandı.

Balıkesir'de ormanlara giriş yasağından sonra mesire, piknik alanları ve tabiat ve milli parkalara girişler 1 Eylül'e kadar Valilik kararı ile yasaklandı.

Balıkesir'de hava sıcaklıklarının artış göstermeye devam etmesi sebebi ile daha önce ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasından sonra bu kez de Balıkesir İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun 20.05.2021 tarihli kararı uyarınca, 1 Eylül 2021 tarihine kadar İl genelinde bütün mesire yerleri, piknik alanları, tabiat parkları ve milli parkların içindeki bütün alanlarda mangal/semaver/kamp ateşi/piknik ateşi ve kontrollü ateş yakmak yasaklandı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak imzası ile yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçinde bulunduğumuz hafta boyunca hava sıcaklıklarının artış göstermeye devam etmesi nedeniyle ormanlık alanlarda yangın riskinin yükselmesi ve orman kenarlarında kontrollü de olsa piknik amaçlı ateşlerin oluşturduğu tehlikeli durumlar göz önüne alınarak 29.07.2021 tarihli ve 2021/2 sayılı Ormanlara Giriş ve Çıkışların Yasaklanmasına İlişkin kararımıza ilave olarak 16831 sayılı Orman Kanununun 74'üncü maddesi ve Balıkesir İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun 20.05.2021 tarihli kararı uyarınca, 1 Eylül 2021 tarihine kadar İl genelinde bütün mesire yerleri, piknik alanları, tabiat parkları ve milli parkların içindeki bütün alanlarda mangal/semaver/kamp ateşi/piknik ateşi ve kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır. Bu alanların yönetimi ve işletmesinden sorumlu olan kuruluşlar tarafından ateş yakılmasına izin verilmeyecek ve gerekli tedbirler alınacaktır. Söz konusu alanlar Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile kolluk birimleri tarafından etkili bir şekilde denetlenecektir. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmasına, karar verilmiştir". - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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