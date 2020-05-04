Balıkesir'de 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında trafik denetimleri

Balıkesir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1-3 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde denetimler yapıldı.

Balıkesir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1-3 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde denetimler yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ekipler 2 bin 166 aracı denetledi.

36 aracın trafikten menedildiği uygulamalarda, 518 araçla ilgili sorumlulara toplam 232 bin 731 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA