Balıkesir'de 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında trafik denetimleri
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Balıkesir'de 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında trafik denetimleri

Balıkesir'de 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında trafik denetimleri
04.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:14

Balıkesir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1-3 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde denetimler yapıldı.

Balıkesir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1-3 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde denetimler yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ekipler 2 bin 166 aracı denetledi.

36 aracın trafikten menedildiği uygulamalarda, 518 araçla ilgili sorumlulara toplam 232 bin 731 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA

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