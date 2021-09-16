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Bakırköy'de halk ekmek büfesini yakan sanığa 7 yıl hapis cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bakırköy'de halk ekmek büfesini yakan sanığa 7 yıl hapis cezası

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde halk ekmek büfesini yaktığı ve büfeden mont ile ekmek çaldığı iddia edilen sanık Ali Yıldız'ın yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde halk ekmek büfesini yaktığı ve büfeden mont ile ekmek çaldığı iddia edilen sanık Ali Yıldız'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Sanık Yıldız'ın 7 yıl 7 ay 7 gün hapsine karar verildi.

Bakırköy'de halk ekmek büfesini yaktığı ve büfeden mont ile ekmek çaldığı iddia edilen sanık Ali Yıldız'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Ali Yıldız SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunması sorulan sanık Ali Yıldız 4 buçuk aydır tutuklu olduğunu söyleyerek, "Ailem ile görüşmüyorum. Tutuklu kaldığım sürede zararı içerde gidermem mümkün değildir. Size söz veriyorum dışarı çıktığım takdirde yaklaşık 1-2 ay içerisinde zararı gidereceğim" dedi.

Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yıldız'ın 'kamu malına zarar verme' suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanığın 'hırsızlık' suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapsine karar verdi. Yıldız'ın 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan ise 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi. Sanık Ali Yıldız toplamda 7 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 7 Mayıs tarihinde gerçekleşen olay anlatılmıştı. İddianamede, Ali Yıldız'ın gece yarısından sonra ekmek büfesinin olduğu yere geldiği ve saat 02.44'te büfeye girdiği aktarılmıştı. Yıldız'ın yaklaşık 20 dakika boyunca büfenin etrafında dolaştığının anlatıldığı iddianamede, son olarak elinde poşet ve üzerinde montla göründüğü ve 3 dakika sonra da yangın çıktığına dair kamera görüntülerinin olduğu belirtilmişti. Yıldız ifadesinde olay anında acıktığı için büfeye girdiğini, ekmek, su ve çok üşüdüğü için büfede bulunan montu aldığını söyleyerek yangın çıkardığı suçlamasını kabul etmemişti. Yıldız'ın 'yangın çıkartarak genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar, 'gece vakti hırsızlık' suçundan 7 yıl 6 aydan yıldan 15 yıla kadar, 'yakarak mala zarar verme' suçundan 2 yıldan 8 yıla kadar, 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 11 yıldan 29 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

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Haber: Bakırköy'de halk ekmek büfesini yakan sanığa 7 yıl hapis cezası - Haberler
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