Bakanlıktan şehit ailelerine yapılan ödemelerde '15 milyon liranın kayıp olduğu' yönündeki iddialara ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ' 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin ailelerine yapılan ödemede 15 milyon liranın kayıp olduğu' şeklindeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu haberler de yer alan 15 milyon liranın kayıp olduğu ve Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı'nın harcamalarının vakıf kaynaklarından karşılandığı iddiaları tamamen asılsızdır. Vakıf kaynakları yalnızca şehit yakınları ve gaziler yararına kullanılmakta, vakıf yöneticileri ve mütevelli heyet üyelerine hiçbir şekilde huzur hakkı veya başka bir ad altında ücret ödemesi yapılmamaktadır. 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağışlardan 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine hak sahibi başına bin 500 lira ve dini bayramlarda bin 100 lira olmak üzere 13.08.2021 itibarıyla 69 milyon 124 bin 800 lira ödeme yapılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından alınan 26/05/2017 tarihli ve 19395 sayılı yazı ile 25/11/2020 tarihli ve E-129504 sayılı yazıda "15 Temmuz Dayanışma Kampanyası kapsamında 15 Temmuz şehit yakınlarının konut ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bağışçı firmalar ile İdaremizin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda İdaremizce, muhtelif projelerde inşa edilen konutlardan, 15 Temmuz şehit yakınlarına konut tahsis işlemleri gerçekleştirilmiştir" denilmiştir. Söz konusu yazıya istinaden 251 şehidimizden konutu henüz teslim edilmemiş 10 şehit yakınına konutları için 4 milyon 212 bin 242 lira TOKİ hesabına havale edilmiştir".

Yapılan açıklamada, 15 Temmuz şehit yakınlarına konut verilmek üzere TOKİ hesabına bağışçılar tarafından gönderilecekken; 15 Temmuz Bağış Kampanyası hesabına gönderilen 9 milyon 200 bin liranın TOKİ'ye havale edildiği açıklanırken "10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul-Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısı mağdurlarına, Beşiktaş patlaması mağdurları için düzenlenen bağış kampanyasından 1 milyon 490 bin 400 lira destek ödemesi yapılmıştır. Vakıf merkezinin kirası, personeli ve cari harcamaları için vakfın kurulduğu günden bu yana toplam 318 bin 428 lira ödenmiştir. Sonuç olarak, 15 Temmuz şehit yakınlarına aylık yapılan ödemelere ek olarak 15 milyon 221 bin 71 lira vakıf kaynaklarından şehit yakınları ve gaziler yararına ödeme yapılmıştır" denildi.

15 Temmuz şehidi Necati Sayın'ın kızı ve 15 Temmuz şehidi Fazıl Gürs'ün eşi olan Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs'ün ABD'deki New York Başkonsolosluğu davetlisi olarak 15 Temmuz anma etkinliklerine katıldığı ve tüm masrafların Başkonsolosluk tarafından karşılandığı da kaydedildi. - ANKARA

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