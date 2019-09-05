Bakanlık, doğru bilinen yanlışları düzeltmek için harekete geçti
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde düzenlenen "Biz Bize Sohbetler" etkinliğinin altıncısı Bursa'da yapıldı.
05.09.2019 13:44
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde düzenlenen "Biz Bize Sohbetler" etkinliğinin altıncısı Bursa'da yapıldı.
Kaynak: Dunya.com