Bakanımız Sn. Soylu A Haber Özel Yayınında Batı Karadeniz'deki Sel Felaketiyle İlgili Açıklamalarda Bulundu

#CanlıYayın?? |??Kastamonu Bozkurt | @Ahaber Özel Röportajhttps://t. co/4LpmKK9mMG— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 22, 2021 Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, A Haber özel yayınında Batı Karadeniz'deki sel felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

#CanlıYayın?? |??Kastamonu Bozkurt | @Ahaber Özel Röportajhttps://t. co/4LpmKK9mMG

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 22, 2021 Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, A Haber özel yayınında Batı Karadeniz'deki sel felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sn. Soylu bölgedeki vehameti gözler önüne seren ifadeler kullandı. Ülkemizde özellikle yangın ve sel bölgelerindeki hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyorum. Karşı karşıya kaldığımız durumu tarif etmek gerekirse, insanın baş etmekte zorlanacağı, teknolojinin de baş etmekte zorlanabileceği ve beklenilenin ötesinde büyük bir afet. Bugüne Kadar Gördüğüm Afetlerin Üstünde Söyleyeceğim cümleden endişe ediyorum ama benim bugüne kadar gördüğüm afetlerin üstünde bir tabloyla karşı karşıyayız. Çok değişik yorumlar yapılabilir, çok değişik tartışmalar yapılabilir. Altyapı zararları var, köylerin yolları gitmiş. Şehrin altyapısı gitmiş. Burada esnaf kalmadı desem yeridir, sanayi sitesi kalmadı desem yeridir. 500-600 Yıllık Kültürü Yok Etmiş 500-600 yıllık bir kültürü, birikimi, anlayışı tamamen yok etmiş, tarumar etmiş ama bunun yanı sıra insanlarımız hayatını kaybetti. Şu anda kayıp olarak ulaştığımız, vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 82, 15 vatandaşımız için de arama çalışmalarımız hala devam ediyor. Bütün arama çalışmalarımızı havada ve karada devam ettiriyoruz. Acılar Var Acılar var; hatıralar gitmiş, birikimler gitmiş. Şehrin anatomisi çökmüş. Bir kısmını kısmi olarak götürmüş, bir kısmı tamamen götürmüş. Bütün bunları yaparken de hakikaten hepimizi etkileyen bir tablo ve manzara bırakmış. Bu gri tablonun yanında başka manzaralar da var. Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biz sel bölgesindeydik. Saat 1 gibi yağmur ritim değiştirince, büyük bir sel haline dönünce hemen bölgeye geldik. Bana bir telefon geldi eski tanıdığımdan 'abi çoluk çocuk çatıdayız bizi kurtarın' diye. İner inmez helikopterden baktım ki sel başka bir noktaya gelmiş burada. Hemen Sn. Cumhurbaşkanımıza arz ettik durumu, kendileri bir görevlendirme verdi. 3 araba heyelanlı yoldan geçtik, yol boyunca aracımızı değiştirmek durumunda kaldık. Türkiye Tüm Gücüyle Burada O saatten itibaren kamu tüm gücüyle burada, Türkiye tüm gücüyle burada, Allah razı olsun halkımızdan, milletimizden tüm güçleriyle buradalar. Herkes bir taraftan el vermeye çalışıyor. Giresun Görele'deki afetin 5 katı büyük demiştim ama ondan da daha fazla. El birliğiyle bunun altından çıkacağız. 100'ün üzerinde köprü gitti. Bir köy yolu bir yerde 1 KM, bir yerde 500 metre gitti. Bir köprüyü iyileştirme çalışması yapabilirsiniz ama yeni baştan inşa etmek bambaşka bir şey. Devlet bütün kurumlarıyla, belediyeler, yerel yönetimler, il özel idareler herkes, yaklaşık 8 valiyle çalışıyoruz bu bölgede. Her birine bölge verdik. Kaymakamlar Ayancık'ın içerisinde her biri zarar tespit çalışmaları yapıyor. 1600'ün üzerinde araba hasar gördü, yaklaşık 400'ün üzerinde araba denize gitti. Esnaflarımızın dükkanlarında bir iğne bile kalmadı. Arhavi'de o tabloyu gördüm burada da defalarca gördüm. Dükkanın içerisinde oturmuş, hiçbir şeyi yok. '45 yıllık emeğim gitti' diyor.

Bizi Tebessüm Ettiren Vatandaşlarımızın Ortaya Koyduğu Gayret Genç bir kız düğün dernek işleriyle ilgili bir organizasyon şirketi kurmuş, borçlanmış ama gitmiş. Biz sadece burada değiliz, bunun bütün milletimizin bilmesini isterim. Devlet dediğin zor zamanın kurumudur. Devlet dediğin vatandaşın kendisine vermiş olduğu emeğin karşılığını verendir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bakış da aynı bakıştır. Biz bunu sadece devlet temsilcisi olarak yapmıyoruz, bir vatandaş olarak da yapıyoruz. Bunun için herkes elinden geldiğince çaba sarf ediyor. Bunu gerçekleştirirken bizi hafif tebessüm ettiren, vatandaşlarımızın ortaya koyduğu gayrettir. 22 Helikopter Can Kurtarmak İçin Çalıştı Bu sözü çok duydum ben: Sanki kendi eviymiş gibi çalışıyor. Yangına vücuduyla atlayan ormancıları gördüm, belediyecileri gördüm, itfaiyecileri gördüm, jandarma personellerini gördüm. Helikopterlerin nasıl dalıp dalıp sorti yaptıklarını gördüm. Yaklaşık 22 helikopter can kurtarmak için çalıştı. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde seller oldu, devletler milletlerini yalnız bıraktı. 'Sigortaları var baksınlar' dediler. Sel Felaketi İçin Toplanan Yardım Miktarı Şu ana kadar sel bölgesi için başlatılan yardımda toplanan tutar 260 milyon TL.

Kaynak: Habermetre