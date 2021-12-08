Bakan Yanık, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümü programında konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, " Ak Parti'nin tarihe nakşettiği başarı hikayesinde büyük pay kadınlarındır ve kadın kollarımızındır." dedi.

Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılımıyla AK Parti Kadın Kolları tarafından 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 87. yıl dönümü kapsamında parti genel merkezinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden eski Turizm ve Devlet Bakanı Güldal Akşit'e Allah'tan rahmet dileyerek, Akşit ile bir anısından bahsetti.

Salonda hazır bulunan kadronun, kadınların demokratik süreçlere katılımı adına çok büyük başarı hikayeleri yazan, bu hakkın hakkıyla kullanılması için mücadele eden bir kadro olduğunu dile getiren Yanık, bu kadronun Türkiye'de kadın mücadelesini belli grupların, çevrelerin uhdesinde kalmaktan kurtarıp, toplumun her kesimine yayan, gerçek bir mücadeleye dönüştüren kadınlardan oluştuğunu ifade etti.

Türkiye'de girmedik ev, dokunmadık gönül bırakmama hedefiyle çıktıkları yolda durmadan çalıştıklarını vurgulayan Yanık, "Nihayetinde AK Parti'nin tarihe nakşettiği başarı hikayesinde büyük pay, ki burada bulunan kimse buna itiraz etmeyecektir, kadınlarındır ve kadın kollarımızındır." diye konuştu.

"Bu kavganın mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız"

Bakan Yanık, İslam öncesi Türk toplumlarında olduğu kadar Selçuklu ve Osmanlı döneminde de kadının konumu ve yerinin her zaman önemli olduğunu fakat insanlık tarihine bakıldığında bunun görülemediğini söyledi. Modern dünyanın kadınların birçok anlamda cinsiyet temelli ayrımcılığa maruz kaldığı uzun dönemlerden geçtiğine işaret eden Yanık, şöyle devam etti:

"Sadece siyasal haklar değil, temel yaşama, güvenlik ve eğitim gibi haklarda bile kadınların dezavantajlı bir durumda olduğunu biliyoruz. Yüzyılın başlarında dünyanın birçok yerinde başlayan kadın hareketleri ve bu anlamda yaşanan farkındalık, bizim coğrafyamızda da etkilerini gösterdi. Demokrasi tecrübesi eskiye dayanan, 2. Meşrutiyet'ten itibaren kadınların hak mücadelesinin şekillendiği bir ülkede bu farkındalık çok daha kolay temel buldu. Dolayısıyla Cumhuriyetin ilk yıllarındaki reformların birçoğunun altyapısı, süregelen bir mücadelenin birikimi olarak zaten mevcuttu. Nitekim bu dönemde kadınlara yönelik dergi, gazete gibi yayınların sayıları da artmıştı."

Yanık, 5 Aralık 1934'te 2598 sayılı kanun ile kadınların milletvekili seçilmelerinin önünün açıldığını anımsattı ve şöyle konuştu:

"Hep vurgularız, 'Birçok Avrupa ülkesinden çok önce biz bu hakkı elde ettik, siyasal haklar anlamında çok önemli bir eşik atlattık.' diye. Fakat bu eşik sadece bir grup kadın için aşılmıştı 1934'te. 1935 seçimlerinde ilk kez kadınlar seçime katılarak parlamenter sıfatıyla Mecliste yerlerini aldılar ama burada sizlerin çok iyi bildiği üzere bu hakkın tam anlamıyla kullanımı 2013 yılında yasağın kaldırılması, 2015 seçimlerinde de ilk kez başörtülü milletvekili adaylarımızın seçim listelerine girmeleriyle mümkün olmuştur."

Yanık, 2013'te yasağın kaldırılmasına kadarki süreçte epey ter döküldüğünü, epey kavga verildiğini aktararak "Bu kavganın mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız. Allah razı olsun. Merve Hanım'ın Meclise ilk girdiği günü ben hala çok iyi hatırlıyorum ve eminim hiç kimsenin hafızasından da çıkmayacaktır." dedi.

Programda, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de AK Parti'nin kadın hakları konusunda yaptığı çalışmaları anımsattı.

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Son Dakika Haberleri

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