Bakan Varank, Ergene 1 ve Ergene 2 Sanayi Bölgeleri'ndeki firmaları gezerek incelemelerde bulundu -...

29.11.2019 23:25 | Son Güncelleme: 29.11.2019 23:28

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Marmara Bölge Toplantısı'na katılmak üzere Tekirdağ'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ergene 1 ve Ergene 2 OSB'lerindeki çeşitli firmaların üretim tesislerini ziyaret etti.

İlk olarak Ergene 1 OSB'ye giden Varank, burada alüminyum kompozit levha, biyet ve profil üreten Sistem Alüminyum AŞ ile askeri ve stratejik teknik tekstil ürünleri üreten Öztek Tekstil Terbiye San. ve Tic. AŞ'yi gezdi, bu tesislerdeki çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Varank, daha sonra Ergene 2 OSB'de faaliyet gösteren Gülle Tekstil ve Continental Confectionery Company firmalarının üretim merkezlerini ziyaret etti ve bu tesislerdeki çalışmaları inceledi.

Tekstil fabrikaları için kurdukları enerji santralinin atık ısısıyla tarımsal üretim yapan Can Tekstil firmasını da ziyaret eden Varank, firma sahibi Mahmut Can'dan üretim tesisine ilişkin bilgi aldı.

Söz konusu ziyaretlerde Varank'a, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle eşlik etti.

Kaynak: AA