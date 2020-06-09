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Bakan Varank, Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından güvenli üretim yapan sanayi kuruluşlarına yönelik ilk "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgeleri"nin Gaziantep, Konya, Bursa ve Malatya'daki işletmelere verildiğini belirterek, "Bu belgeyi alan firmalar TSE...

Bakan Varank, Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
09.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından güvenli üretim yapan sanayi kuruluşlarına yönelik ilk "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgeleri"nin Gaziantep, Konya, Bursa ve Malatya'daki işletmelere verildiğini belirterek, "Bu belgeyi alan firmalar TSE logosunu ürün, belge ve yayınlarında kullanabilecek." dedi.

Varank, video konferans yöntemiyle katıldığı Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Oda'nın hem sektörün gelişmesi hem de uluslararası rekabet gücünün artırılması açısından kritik önemde olduğunu söyledi.

Dünya ticareti ve Türkiye'nin dış ticaretinin yüzde 90'ının deniz taşımacılığı üzerinden gerçekleştirildiğini belirten Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daralan dünya ticaretinden, deniz taşımacılığının da etkilendiğini bildirdi.

Varank, bütün pazarlarda dış talebin durma noktasına geldiğine dikkati çekerek, bu yıl uluslararası ticarette yüzde 30'lara varacak bir daralma beklendiğini kaydetti.

Virüsle mücadelede ülkeler arasındaki gelişmişlik farklarının da ortadan kalkmaya başladığını dile getiren Varank, "Ekonomik gücüyle övünen ülkeler salgını yönetmekte aciz kalırken uluslararası kuruluşlar da yaraları sarmaya dönük kapsamlı bir yaklaşım geliştiremedi. Bu dönemin kazananları kendi kendine yetebilen, altyapıları ve kurumsal kapasiteleri güçlü ülkeler oldu. Türkiye, bu küresel krizde başarılı bir sınav veriyor, bundan sonra da vermeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, istihdam, finansman ve sosyal yardım alanlarında politikalar hayata geçirdiklerini ifade ederek, yurt içi sanayisinin yetkinlikleri sayesinde ihtiyaç duyulan her ürüne kolayca erişilebildiğini vurguladı.

Türkiye'nin salgın döneminde gerçekleştirdiği çalışmalarla dünyanın ilgisini çektiğini dile getiren Varank, tanı kitleri aşı ve ilaç alanındaki projelerden bahsetti.

Güvenli üretim belgesine 118 başvuru

Sağlık endüstrisinde alanında yapılan çalışmalardan bahseden Varank, "İnovatif ürünler geliştirerek küresel rekabette varız dedik. İstediğimiz ve odaklandığımız zaman en iyi şekilde koordine oluyor, milli seferberlik ruhuyla büyük işler başarıyoruz. Yeni normale girdiğimiz bu süreçte, sizlerin de gerekli tedbirleri almanız önemli. TSE ile üretim tesislerinde alınması gereken önlemleri içeren bir kılavuz hazırladık. Tedbirleri yerine getiren firmalara belge veriyoruz. 3 haftada 118 sanayi kuruluşundan başvuru aldık. 10 kuruluş belge almaya hak kazandı." bilgisini paylaştı.

Varank, "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgeleri"nin ilkinin Gaziantep, Konya, Bursa ve Malatya'daki işletmelere verildiğini aktararak, "Bu belgeyi alan firmalar TSE logosunu ürün, belge ve yayınlarında kullanabilecek." ifadesini kullandı.

Güvenli üretim logosunu gösteren Varank, firmaların artık tek bir logoyla, piyasada kendilerine duyulan güveni tazeleyeceklerine işaret etti.

10 kostere destek

Türkiye'nin koster filosunu güçlendirmek için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle "KOSGEB Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği"nde değişiklik yaptıklarını anımsatan Varank, "Projenin ilk yılında 10 kosteri desteklemeyi ve programın nasıl çalışacağını görmeyi planlıyoruz. 5 yıl süresince her bir gemi için yıllık azami 3 milyon lira kredi finansman desteği vereceğiz." diye konuştu.

Varank, bankalarla görüşmeyi KOSGEB'in yapacağını belirterek, koster yapımı için alınan kredilere Kredi Garanti Fonu kefaleti sağlanması için de başkanlığın devreye gireceğini kaydetti.

Destekten yararlanmak isteyen üyelerin ilgili bilgileri KOSGEB'e iletmesi gerektiğini dile getiren Varank, en fazla öz kaynak koyan ve en az kredi faiz desteği talep eden ilk 10 koster projesini destekleyerek deniz ticaret filosunun güçlendirilmesi projesine başlayacaklarını bildirdi.

Varank, bu işin bir an önce sonuçlandırılması ve ilk imzaların atılması talebinde bulunarak, yeni normalde filoların güçlendirilemsinin önemli bir konu olacağını vurguladı.

"Yatırımda öncelikli sektör"

Gemi inşa sektörünün öncelikli görülen sektörlerden biri olduğununun altını çizen Varank, yatırım teşvik mevzuatında da bu durumun yansımalarının görüldüğünü söyledi.

Geminin bir ürün olmasına rağmen teşvik belgesi düzenlenebilen tek konu olduğunu belirten Varank, şunları kaydetti:

"Gemi inşa sektörü, yatırım döneminde sigorta primi işveren hissesi desteğinden de faydalanabilen tek sektör. Bugüne kadar bu alanda 22 milyar liralık yatırımı teşvik ettik ve 45 bin kişilik istihdamın oluşmasını sağladık. Bununla birlikte tersane, yat inşası ve armatörlük alanlarında da 3 milyar liralık yatırım, teşviklerimizle hayata geçti."

Varank, deniz taşıtlarının Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programında da stratejik sektörlerden biri olduğuna işaret ederek, inovatif ve yenilikçi projelere bu program kanalıyla da destek alınabileceğini, gelecek aylarda deniz taşıtları dahil olmak üzere diğer öncelikli alanlarda yeni çağrıları duyuracaklarını dile getirdi.

Sektörün tamamında Ar-Ge, yenilikçilik ve markalaşma kültürünün daha da gelişmesini istediklerinin altını çizen Varank, başkanlığını yürüttükleri Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesi aracılığıyla nokta atışı eğitimler düzenleyip, potansiyeli olan firmaların Ar-Ge merkezi kurmasını teşvik edeceklerini bildirdi.

Yerli gemi ekipmanlarına teşvik

Varank, sektörde ithal ürünlerin yoğun şekilde kullanıldığına dikkati çekerek, "Biz sadece bunların montajını yapar durumdayız. Otomotiv yan sanayisinde sahip olduğumuz yetkinliğe, gemi yan sanayisinde de ulaşabiliriz. Yerli gemi ekipmanlarının, tersanelerimiz tarafından kullanılmasını teşvik edeceğiz." dedi.

Gelecek dönemde gemi sevk sistemlerinde, elektrikli batarya teknolojilerinin yoğun biçimde kullanılacağına işaret eden Varank, şöyle devam etti:

"İç sularda yük ve yolcu taşımacılığı yapan gemilerin, elektrikli gemilere dönüştürülmesi konusu Bakanlığımız koordinatörlüğünde yürütülüyor. Tam elektrikli gemi çalışmalarında, yerli üretim kabiliyetlerinin tespitini bakanlığımız takip ediyor. Firmalarla görüşüyor, saha incelemesi yapıyoruz. Tersanelerle listeler üzerinde çalışıyoruz. Kapsamlı bir rapor oluşturacağız ve eylül sonunda tüm paydaşlar ve deniz hattı işleten belediyelerle paylaşacağız."

Varank, Yalova'da kurulan Gemi İhtisas OSB'nin faaliyete geçmesinin, sektörün dışa bağımlılığını azaltmada önemli rol oynayacağını belirterek, bölgenin stratejik önemini anlattı.

Normalleşme süreciyle Türkiye'nin kaldığı yerden yoluna devam edeceğini vurgulayan Varank, bu süreçte paydaşlarla her zaman dirsek temasında olacaklarını söyledi.

Toplantıda Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ile Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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