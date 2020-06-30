Bakan Soylu: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi (2) ÖRGÜTÜN ELEBAŞLARI, ANKARA'YA GETİRİLDİ Brezilya, Hollanda, İspanya dahil 9 ülke ve Türkiye'de de 11 ilde gerçekleştirilen 'Bataklık' operasyonu kapsamımda gözaltına alınan 67 kişiden, örgütün 2 tepe yöneticisi Nejat Daş ve Çetin Gören, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Ankara'ya getirildi.

ÖRGÜTÜN ELEBAŞLARI, ANKARA'YA GETİRİLDİ

Brezilya, Hollanda, İspanya dahil 9 ülke ve Türkiye'de de 11 ilde gerçekleştirilen 'Bataklık' operasyonu kapsamımda gözaltına alınan 67 kişiden, örgütün 2 tepe yöneticisi Nejat Daş ve Çetin Gören, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Ankara'ya getirildi. Farklı araçlarla Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden Nejat Daş, basın mensuplarının suçlamalarla ilgili sorusuna, "Neden burada olduğumu bilmiyorum" diye karşılık verdi.

Daş ve Gören'in sorguları, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yapılacak. Farklı illerde gözaltına alınan diğer şüphelilerin de Ankara'ya getirileceği belirtildi.

Şüphelilerden Çetin Gören'in, hem Brezilya hem Hollanda'da 26 yıl hapis cezasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle arandığı ve cezaevi firarisi olduğu belirtilmişti.

Kaynak: DHA