Bakan Soylu: Alenen casusluk ve ihanet ediyorlar

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Amerika'nın, Avrupa'nın vakıflarından beslenip Türkiye Cumhuriyeti devleti aleyhine çalışan, sabahtan akşama kadar video çeken, herkese hakaret eden, iftira atan şaklabanlar var. Alenen casusluk, bu ülkenin topraklarına ve bu asil millete ihanet ediyorlar" dedi.

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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