Bakan Selçuk, yazın öğrencilerin okuyacağı "Arkadaş" kitaplarının basımının sürdüğünü açıkladı
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Bakan Selçuk, yazın öğrencilerin okuyacağı "Arkadaş" kitaplarının basımının sürdüğünü açıkladı

Bakan Selçuk, yazın öğrencilerin okuyacağı 'Arkadaş' kitaplarının basımının sürdüğünü açıkladı
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatilinde öğrencilere dağıtılacak "Arkadaş" adlı kitabın basımına devam edildiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatilinde öğrencilere dağıtılacak "Arkadaş" adlı kitabın basımına devam edildiğini belirtti.

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımın yaz tatilinde okuyacakları Arkadaş kitapları basılıyor. Her sınıfa ayrı bir Arkadaş. Geçen yıl çocuklar çok sevmişlerdi, bu yıl yeni kitaplar, yeni maceralar geliyor. Matbaadaki arkadaşlarımız 5,5 milyon kitabı çocuklara ulaştırmak için çalışıyorlar. Onlara kolaylıklar, çocuklara da en kısa zamanda iyi okumalar." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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