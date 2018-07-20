Bakan Selçuk İlk 11'imiz Hazır, 2 Ay İçinde 3 Yıllık Program Açıklayacağız-Aktuel -1

Bakan Selçuk: İlk 11'imiz hazır, 2 ay içinde 3 yıllık program açıklayacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitimde yeni dönem ile ilgili ilk kez medya temsilcileriyle buluştuğu toplantıda konuştu. "Bakan olmaya değil, gören olmaya çalışacağım" diyen Bakan Selçuk, 2 ay içerisinde 3 yıllık bir program açıklayacaklarını belirtti. Bakan Selçuk, "Hiçbir öğrencimiz, hiçbir velimiz sürprizle karşılaşmayacak. Oyunun ortasında kurallar değişmeyecek" diye konuştu.

Bakan Ziya Selçuk, Ankara Palas'ta düzenlenen basın toplantısında yeni eğitim-öğretim sistemiyle ilgili olarak önemli mesajlar verdi. Bu zamana kadar yaptığı tüm çalışmaların çocuklara daha aydınlık bir gelecek bırakmak için olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Bu görevi bana verdiği için Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Bu büyük bir sorumluluk. Bugün geçmişteki eksiklikten söz etme günü değil. Biz küçücük bir tuğla koyan herkese teşekkür ediyoruz. Ben daha çok ilke ve olguları konuşacağım. İlkesel olarak bilimi, aklı, sanatı, matematiği konuşacağım. Konuşacağımız dilin evrensel olması çok önemli. İnsan temelli bir eğitim anlayışı kuracağız. Temel kavramımız adalet olacak. Ben bakan olmaya değil, gören olmaya çalışacağım. Bunu yaparken adaleti şiar edinmek vurgulamak istediğim şey. Bizim önceliklerimiz olacak. Dezavantajlı çocuklar, öğretmenler önceliklerimiz olacak. Veriye dayalı bir politika üreteceğiz"diye konuştu.

'ÖĞRETMEN ÇOCUĞUN VEBALİNİ DERİNDEN HİSSETMELİ'

Dünyanın önümüzdeki 20 yıl içerisinde 4'üncü büyük kırılmayı yaşayacağını ifade eden Bakan Selçuk, sözlerine şöyle devam etti: "Buna tekillik çağı deniliyor. Fiziksel, biyolojik ve dijital olanın birleştiği bir çağ. Bu dünya farklılık yaratacak bir dünya. Aya füze gönderiyoruz. Ay tam karşımızda. Füzeyi oraya gönderirken istikamet veriliyor. Ancak aya nişan aldığımızda füze ulaştığında ay orada olmayacak. Biz çocuklarımızı geleceğe fırlatıyoruz. Bir çocuğun vebalinin derinden hissedilmedikçe öğretmenlik mesleğinin yapılması çok zor."

'EN İYİ 11'İMİZ HAZIR'

Eğitim alanında uzun yıllardır çalıştıklarını anlatan Bakan Selçuk, "Bizim en iyi 11'imiz hazır" dedi. Her çocuğun değerli olduğunu vurgulayan Selçuk, "Bu meseleyi bürokratik bir meseleden çıkarıp ulusal bir dava olarak algılayıp topyekün olarak hareket etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ekibimiz hazır. Uzun yıllardır çalışıyoruz. Bizim en iyi 11'imiz hazır. En iyi 100'ümüz, en iyi 1000'imiz hazır. Yılların birikimi var. Biz asla Süpermen değiliz. Bizim Süpermenliğimiz, işbirliği ile yapmamız gereken bir iş. Biz sorumluluğumuzun farkındayız. Masayı yeniden inşa etmeyi, bir bakan olarak değil bu ülkenin bir evladı olarak yapacağız. Eğitimin uzun soluklu bir iş olduğu konusunda mutabakatımız var. Uzun sürede inşa edilen kısa sürede yok edilen bir kurum. Her milli eğitim bakanı kendi dönemi için değil, sonraki dönemler için bir şeyler yapar. Bize biraz izin verin biraz çalışalım hemen bir şey beklerseniz eski hataları yaparız bu 50 senelik bir mesele" diye konuştu.

'OYUNUN ORTASINDA KURALLAR DEĞİŞMEYECEK'

2 ay içerisinde 3 yıllık bir program açıklayacaklarını söyleyen Selçuk, "Hangi ay, hangi sene ne yapmak istediğimizle ilgili program sunacağız. Nereye gelmek istediğimiz konusunda arzu ve hayallerimizi paylaşacağız. Hiçbir öğrencimiz, hiçbir velimiz sürprizle karşılaşmayacak. Oyunun ortasında kurallar değişmeyecek. Elbette beceremeyeceğimiz, başaramayacağımız şeyler olacak. Temel kavramımız adalet olacak. Ben bakan olmaya değil, gören olmaya çalışacağım. Bunu yaparken adaleti şiar edinmek vurgulamak istediğim şey. Bizim önceliklerimiz olacak. Dezavantajlı çocuklar, öğretmenler önceliklerimiz olacak. Veriye dayalı bir politika üreteceğiz" ifadelerini kullandı.

'DİPLOMA TEMELLİ BİR ANLAYIŞ DEĞİL'

Enformasyonun bilgiye dönüşmesi gerektiğinin altını çizen Selçuk, diploma temelli bir anlayış sergilemeyeceklerini anlatarak şöyle devam etti:

"Bilginin bilgeliğe dönüşmesi gerekiyor. Şeffaf olmayı çok arzuluyoruz. Gizlediğimiz şeylerin çocuklarımızın hayrına olmadığı açık. Biz eğitime belli bir kapalı alanda kurum olarak görmüyoruz. Eğitim demokrasi ve ekonomi ile doğrudan ilişkili. Diploma temelli değil, vasıf temelli bir anlayış sergileyeceğiz. Bize biraz izin verin, biraz çalışalım. Hemen bir şey yapalım isterseniz, eski hataları tekrarlarız. Biz ya gemimizi inşa ederiz, ya da sel bizi alır götürür."

ÖĞRETMEN PERFORMANSI

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Öğretmen performansıyla ilgili ilan edilen şeyin işlevsel olduğunu düşünmüyorum ve böyle bir şeyi Bakanlık olarak uygulamayacağız" dedi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlere sağlık özrü konusunda bir kolaylık, rahatlama getirileceğini bildirdi.