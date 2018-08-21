Bakan Selçuk, Ankara'da Yaşayan Şehit Aileleriyle Bayramlaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk arefe gününde Ankara'da yaşayan şehit ailelerini ziyaret etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, arefe gününde ziyaretlerine annesinin de memleketi olan Kahramankazan'ın Fethiye mahallesinde bulunan aile kabristanını ziyaret ederek başladı. Selçuk, anneanne ve dedesinin mezarları başında dua etti.

Kahramankazan ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Selçuk, "Anne tarafından Kahramankazanlı'yım. İlk kadın milletvekillerinden Satı Çırpan ile akrabalık bağımız var. O yüzden ilk ziyaretimi hem milli mücadele döneminin önemli isimlerinden biri olan Satı Kadının yaşadığı, hem de 15 Temmuz gecesi yine bir milli mücadele sergileyen Kahramankazan'a gerçekleştirmek istedim" değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, daha sonra 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde şehit olan Muhtar Ali Anar'ın evini ziyaret etti. Şehit Anar'ın annesi Yurdanur Anar, Bakan Selçuk'a teşekkür ederek, 'Böyle gelip, hatırımızı soruyor olmanız bize yetiyor' dedi. Şehidin eşi Nuray Anar da 'Sizlerin desteği ile ayakta kaldık' ifadesini kullandı. Ziyarette, Şehit Anar için Kuran-ı Kerim ve dualar okundu.

Ankara Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitler Abidesi ve Cebeci Askeri Şehitliğini de ziyaret eden Selçuk, kabristanları tek tek ziyaret ederek, dualar okudu, kabristanlara karanfil bıraktı.

Şehitlikte bulunan ailelerle de yakından ilgilenen Selçuk, şehit ailelerine bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Bakan Selçuk'un bir sonraki adresi, 17 Şubat'ta Hakkari Şemdinli'de şehit olan Mustafa Eker'in evi oldu. Ziyarette, 29 yaşında şehit olan Eker için Kuran'ı Kerim okundu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Hakan Ünver'in evine de bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Selçuk, şehidin çocukları Berra ve Kerim Berke ile yakından ilgilendi, oyuncak hediye etti. - ANKARA