Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlarımızın 2021 ocak ayına ilişkin zam farklarını bugün hesaplara yatırıyoruz."
22.01.2021 09:52 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:56
Son dakika haber: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlarımızın 2021 ocak ayına ilişkin zam farklarını bugün hesaplara yatırıyoruz.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlarımızın 2021 ocak ayına ilişkin zam farklarını bugün hesaplara yatırıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş