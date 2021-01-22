Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlarımızın 2021 ocak ayına ilişkin zam farklarını bugün hesaplara yatırıyoruz."
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Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlarımızın 2021 ocak ayına ilişkin zam farklarını bugün hesaplara yatırıyoruz."

22.01.2021 09:52 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:56
Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk:

Son dakika haber: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlarımızın 2021 ocak ayına ilişkin zam farklarını bugün hesaplara yatırıyoruz.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlarımızın 2021 ocak ayına ilişkin zam farklarını bugün hesaplara yatırıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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