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Bakan Pekcan: Afrika’ya lojistik merkezi kurmamız gerekiyor

DEİK'in düzenlediği Afrika Bölgesi İş Konseyleri İstişare toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Afrika için birkaç yerde lojistik merkezi kurmak gerektiğini ve bunun için çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

09.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:09
Bakan Pekcan: Afrika’ya lojistik merkezi kurmamız gerekiyor

DEİK'in düzenlediği Bölgesi İş Konseyleri İstişare toplantısında konuşan Ticaret Bakanı , Afrika için birkaç yerde lojistik merkezi kurmak gerektiğini ve bunun için çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

Kaynak: Dunya.com

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