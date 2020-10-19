Ticaret Bakanı Pekcan, Almanya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı'na katıldı (1)
19.10.2020 15:54 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:31
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Almanya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı'na katıldı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Almanya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı'na katıldı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu