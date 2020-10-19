Ticaret Bakanı Pekcan, Almanya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı'na katıldı (1)
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Ticaret Bakanı Pekcan, Almanya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı'na katıldı (1)

19.10.2020 15:54 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:31

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Almanya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Almanya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı'na katıldı. (1)

Ticaret Bakanı Pekcan, Almanya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı'na katıldı (1)
Ticaret Bakanı Pekcan, Almanya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı'na katıldı (1)
Ticaret Bakanı Pekcan, Almanya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı'na katıldı (1)
Ticaret Bakanı Pekcan, Almanya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı'na katıldı (1)
Ticaret Bakanı Pekcan, Almanya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı'na katıldı (1)
Ticaret Bakanı Pekcan, Almanya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı'na katıldı (1)
Ticaret Bakanı Pekcan, Almanya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı'na katıldı (1)
Ticaret Bakanı Pekcan, Almanya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı'na katıldı (1)
Ticaret Bakanı Pekcan, Almanya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı'na katıldı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 16:30:44. #1.15#
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