Türkiye'nin 2020 yılı ihracatı 166 milyar doları geçerek hedeflenen rakamı aştı
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Türkiye'nin 2020 yılı ihracatı 166 milyar doları geçerek hedeflenen rakamı aştı

26.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:56

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılı ihracatının 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçtiğini açıkladı. Böylece ihracat 165,9 milyar dolarlık hedefi aşmış oldu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekonomiye dair sevindiren bir açıklama yaptı. Pekcan, 2020 yılı ihracatının hedeflenen rakamı aştığını belirtti.

Twitter'dan açıklama yapan Pekcan şunları söyledi:

"2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır. İhracat ailemizi ve tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ederim. Daha nice hedeflerimize inşallah birlikte ulaşacağız"

Pekcan'ın yaptığı paylaşım şöyle:

Türkiye'nin 2020 yılı ihracatı 166 milyar doları geçerek hedeflenen rakamı aştı
Türkiye'nin 2020 yılı ihracatı 166 milyar doları geçerek hedeflenen rakamı aştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (12)
CELEBCİ: ayda 5000 tl maas, yatacak yer ve bütün masraflarini da karsilamak sartiyla coban ariyorum bulamiyorum. calismak isteyen yok. gidip asgari ucretle apartmanlarda calisiyorlar ama hayvanlara bakamak isteyen yok. Allahtan Afganistanli kardeslerimiz varda onlar calisiyor. Üstelik aldiklari paranin kurusuna dokunmadan memleketlerine gönderiyorlar. Buda bir nevi ithalat.
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LEYLİM LEY: Gene yalan Desene kuru ekmek yemekten kurtulamayacagız. Fakirin umudu kuru ekmek oda siyasalla?ıp pislendi.
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SİVASLI: bu ülkeda araba otobüs tır kamyon uçak tekstil gemi d çelik un yağ aklınıza ne gelirse onun fabrikası var. yol gölet tren yani altyapı var elektrik santralleri tarım hayvan zraat vb ne ararsanız var fakat bu ülkenin geleceğini emen dolarcılar faizciler lobiciler vatan hainleride var siz ne kadar üzülsenizde bu ülke batmayacak çünki sahipleride var bu ülkenin yaşasın TÜRKİYE CUMHURİYET i
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