Bakan Pakdemirli: Küçükbaş hayvancılığı desteklemeye devam edeceğiz
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Bakan Pakdemirli: Küçükbaş hayvancılığı desteklemeye devam edeceğiz

Bakan Pakdemirli: Küçükbaş hayvancılığı desteklemeye devam edeceğizTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Anadolu'da hepimizin bildiği bir söz vardır.

10.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:28

Bakan Pakdemirli: Küçükbaş hayvancılığı desteklemeye devam edeceğiz

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Anadolu'da hepimizin bildiği bir söz vardır. 'Buğdayla koyun, gerisi oyun'. Bu, bizim coğrafyamızı ve kültürümüzü en iyi ifade sözlerden biri. Çünkü Anadolu, buğdayın anavatanıdır. ve koyunla keçi de bu coğrafyanın kültürüdür, tadıdır, tuzudur. 18 yıldır olduğu gibi bundan sonra da, yeni projelerle küçükbaş hayvancılığı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tokat Valiliği tarafından 'Köyümde yaşamak için 1 sürü nedenim var' sloganıyla baştılan 5 yılda 500 bin koyun projesinin lansmanı için Ankara'dan havayolu ile Tokat'a geldi. Topçam Yaylasında düzenlenen programa Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Şahin, vatandaşlar ve projeden faydalanan koyun yetiştiricileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşması yapan Tokat Valisi Ozan Balcı, porje kapsamında 105 kişiye toplam 10 bin 500 koyun verildiği söyledi.

"TÜRKİYE; TARIMSAL HASILADA AVRUPA'DA 1'İNCİ SIRADA'

Pandemi sürecinde 200'e yakın video konferans toplantısı gerçekleştirdikleri söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir ise "Malum pandemi süreci de bizi çiftçimizden, üreticimizden ayırmadı. 200'e yakın video konferans toplantısı gerçekleştirdik. Salgın sürecinde bakanlık olarak, tüm önlemlerimizi ve planlamamızı ivedilikle oluşturduk, bir bir hayata geçirdik. Tüm süreci 7/24 takip ettik. İnşallah bundan sonra da, aynı titizlik ve özveriyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Salgın süresinde dünyada birçok ülkede market rafları boşaldı. Ama hamdolsun bizde bu tür manzaralar hiç olmadı. Gıda tedariki ve tarımsal üretimde aldığımız tedbirlerle gıda arzı ve tarımsal üretim kesintisiz devam etti. Elbette bunun, 18 yılda canla başla oluşturduğumuz güçlü tarım ve orman altyapısı sayesinde olduğunu da vurgulamalıyım. Tabi Cumhurbaşkanlığı sistemiyle bu yapıyı daha da sağlamlaştırdık. Tarımsal desteği 2 yılda yüzde 52 artırarak, 22 milyara liraya çıkardık. Tarımsal hasılamız yüzde 45 artarak, 275 milyar liraya ulaştı. Bugün Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci sırada, Dünyada ise ilk 10 içinde. Bu başarı, verdiğimiz desteklerin ve elbette tarım-orman paydaşlarının, yani sizin emeklerinizle hasıl oldu. Anadolu'da hepimizin bildiği bir söz vardır. 'Buğdayla koyun. gerisi oyun'. Bu, bizim coğrafyamızı ve kültürümüzü en iyi ifade sözlerden biri. Çünkü Anadolu, buğdayın anavatanıdır. ve koyunla keçi de bu coğrafyanın kültürüdür, tadıdır, tuzudur. 18 yıldır olduğu gibi bundan sonra da, yeni projelerle küçükbaş hayvancılığı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

'HER BİR VATANDAŞ İÇİN 1 KÜÇÜKBAŞ HEDEFİ'

Küçükbaş sayısının Türkiye'de Cumhuriyetin ilk yıllarında 21 milyon civarında olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, "80'lerin başına kadar da, artarak 68 milyona kadar ulaştı. Ancak, 80'lerdeki kalkınma sürecinin etkisiyle psikolojik, sosyolojik, ekonomik nedenlerle giderek sayısı azalmaya başladı. Tabi güvenlik nedeniyle meraların yeterince kullanılamaması da, bu azalış sürecini hızlandırdı. Kırsaldan kentlere artan göçlerle, insanlar sofralarında küçükbaşı değil sığır etini tercih etmeye başladılar. 2002 yılında küçükbaş sayımız yarı yarıya düşerek, 32 Milyon başa kadar geriledi. Ancak, 18 yılda küçükbaşa verdiğimiz destekler ve başlattığımız yeni projelerle bu geri gidişe dur dedik. 2019'da koyun sayımızı yüzde 48 artışla, 37,3 milyon başa, keçi sayımızı yüzde 65 artışla, 11,2 milyon başa, toplam küçükbaş sayımızı yüzde 52 artışla, 48,5 milyon başa çıkardık. Son 2 yılda ise, yakaladığımız yüzde 9,4 artışla, 4,1 milyon küçükbaşı sürülere kattık. Türkiye, bugün küçükbaş sayısında Avrupa 1'inci sırada. Bu yıl sonunda da, inşallah hedefimiz olan 56 milyon başa, sizlerin gayretiyle ulaşacağız. Küçükbaş süt üretimimiz ise 18 yılda 2,4 kat artışla 2,1 milyon tona, küçükbaş et üretimimiz yüzde 34' lük artışla 126 bin tona ulaştı. Potansiyelimiz büyük, hedeflerimiz de büyük. 2023 yılında her bir vatandaşımız için 1 küçükbaş hedefi koyduk" diye konuştu.

'KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ETİ TÜKETİMİNİ ARTIRACAĞIZ'

Bakan Pakdemirli küçükbaş hayvan eti tüketimini artırmayı planladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 3'üncü Tarım Orman Şurası sonuç raporunda ve eylem planında küçükbaş önemli bir yer tutuyor. Sayı ve verimi artırmanın yanında, küçükbaş eti tüketiminde ciddi bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Avrupa'da üretilen kırmızı etin yüzde 73'ü, dünyada üretilen kırmızı etin ise yüzde 58'i domuz etidir. Çok şükür biz Müslümanız, domuz eti yemiyoruz. Bizim elimizde helalinden koyunumuz ve keçimiz var. Bu amaçla, küçükbaş hayvan eti tüketiminin özendirilmesi ve pazar payının artırılmasına yönelik çalışmaları başlattık. Zayıf meralar ile nadas, anız ve bitkisel üretime uygun olmayan alanları zaten hemen değerlendirmeye başladık. Ana amacımız; protein bakımından oldukça zengin, yumuşak ve lezzetli olan küçükbaş hayvan etinin, toplam kırmızı et tüketimindeki payını daha da artırmak. Şu an kırmızı et içinde küçükbaşın payı yüzde 10 civarında. Bu oranı, inşallah 2023'te, yüzde 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Tabi bunun yanında canlı koyun-keçi ihracatımızın artması için çalışmalarımız da devam ediyor."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye konuşmasının ardından 15 günlük bir kuzu, kepenek hediye edildi. Bakan Pakdemirli daha sonra protokol üyeleri ile birlikte stantları gezdi.

Bakan Pakdemirli: Küçükbaş hayvancılığı desteklemeye devam edeceğiz

Kaynak: DHA

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