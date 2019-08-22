Bakan Pakdemirli'den 'Vizontele benzetmesi': Uçaklarda motor yok, kuşlar yuva yapmış

22.08.2019 12:30

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki orman yangınlarına müdahale edilmesine ilişkin devam eden tartışmalarla ilgili "Apronda altı tane uçak gözüküyor, üç tanesinin motorunun içine kuşlar yuva yapmış. Motor yok." dedi.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pakdemirli, "Yangınlarda hayatını kaybedenler var. Yangınlarla mücadelede hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Pilotun kalp krizi geçirdiği bilgisi bana geldi. Topluma çok faydalı iş yaptı." şeklinde konuştu. Euronews.com'da Görüntüle