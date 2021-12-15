Bakan Nebati, yeni ekonomik modeli anlatırken iş adamlarına çağrı yaptı: 100'er milyon dolar bozdurun

Son dönemlerde döviz kurundaki yükseliş, ekonomide birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Türk Lirası'nın başta dolar ve euro karşısında değer kaybetmesi iç piyasada vatandaşa zam olarak dönüyor. Her gün başta temel gıda maddeleri ve akaryakıta olmak üzere gelen zamlar, vatandaşın tepkisine neden oluyor.

BAKAN NEBATİ İŞ DÜNYASI İLE BULUŞTU

Bu kapsamda hükümetin ekonomi kurmayları, yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için harekete geçti. Geçtiğimiz hafta Lütfi Elvan'ın yerine Hazine Ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Nureddin Nebati, ilk adım olarak iş dünyası ile bir araya geldi. Nebati, iş adamlarının sorunlarını dinlerken kendisi de Türkiye'nin yeni ekonomi modelini anlattı. İş ve siyaset kulislerinde ise bu görüşmeye ilişkin farklı iddialar ortaya atıldı.

İŞ ADAMLARINA ÇAĞRI: 100'ER MİLYON DOLAR BOZDURUN

Sabah gazetesinden Dilek Güngör de kulislerden kulağına gelen bilgileri köşesine taşıdı. Güngör, Bakan Nebati'nin kur ve enflasyonun düşürülmesi gerektiği konusunda iş dünyasıyla hem fikir olduğunu ifade ettiğini yazdı. Güngör görüşmede, ayrıca Nebati'nin yeni ekonomik modeli anlatırken cari açıktaki iyileşmeye vurgu yaparak iş adamlarının, 100'er milyon dolar bozdurmalarınıistediğini aktardı.

İşte yazıdaki ilgili kısım;

Bakan Nebati, iş dünyasıyla toplantısında yeni ekonomik modelle ilgili bir sunum yaptı. Beş aksiyon adımından bahsetti.

Nedir bunlar?

İlki dövize endeksli tahvil… Dövizi gerçek ihtiyaç sahiplerinin alması, yatırım amaçlı dövize yönelenler için dövize endeksli tahvil çıkarılması… İhracın TL cinsi yapılması ancak kupon ve tahvil ana para ödemelerinin dövize endeksli olması…

İkincisi primli altın toplama kampanyası… Bu konuda daha önce çalışmalar vardı. Ekonomi yönetimi yastık altında 300 milyar dolara yakın altın varlığı olduğunu düşünüyor. Bunların bankacılık sistemine girmesi için birtakım teşvikler üzerinde çalışılıyor. Esasında, daha önce kamu bankaları ve İstanbul Altın Rafinerisi yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla Altın Değerleme Sistemi (KADSİS) geliştirmişti. Vatandaşlar yetkili kuyumcular aracılığıyla altınlarını banka hesaplarına aktarabiliyor, diledikleri zaman da ya altın ya da nakit olarak çekebiliyor. Şimdi bu sistemin daha nitelikli hale getirilip, altınını getiren vatandaşa da teşvik verilerek, yaygınlaştırılması gündemde…

Üçüncüsü depozito koruma fonu…

Dördüncüsü KOBİ kitle fonlaması… Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun hayata geçirdiği bir sistem var. Finansman kaynaklarına erişmekte dezavantajlı konumdaki girişimler, KOBİ'ler, start-up'lar bu yolla fon sağlıyor. Bunun da daha yaygınlaştırılması planlanıyor.

Beşinci olarak da endüstri bölgeleri…

Biliyorum, döviz kuru, enflasyon, yeni ekonomik program ne olacak diyorsunuz…

Öğrendiğime göre, toplantıda Bakan Nebati, enflasyonun ve döviz kurlarının düşmesi gerektiği konusunda iş dünyasıyla hem fikir olduğunu söylemiş… İşadamlarından faizlerin düşmesini fırsat bilip, bankadan çektikleri parayı, dolara yatırmamalarını istemiş… Yeni ekonomik modeli anlatırken de cari açıktaki iyileşmeye vurgu yapmış… İş dünyasına da 'Hepiniz 100'er milyon dolar bozdurun' demiş…

#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz? — Haberler (@Haberler) December 13, 2021

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet