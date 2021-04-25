Son dakika haber: BAKAN KURUM: ÜSKÜDAR'DA İSTANBUL'UN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDEN BİRİNİ PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLATIYORUZ-1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: BAKAN KURUM: ÜSKÜDAR'DA İSTANBUL'UN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDEN BİRİNİ PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLATIYORUZ-1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ÜSKÜDAR'da incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Üsküdar, Ferah Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Küplüce Mahallesi'nde 140 bin metrekarelik alanda çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini belki de İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinin biri olacak...

ÜSKÜDAR'da incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Üsküdar, Ferah Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Küplüce Mahallesi'nde 140 bin metrekarelik alanda çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini belki de İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinin biri olacak süreci Pazartesi günü itibariyle Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlatıyoruz" dedi.

Son dakika haber: BAKAN KURUM: ÜSKÜDAR'DA İSTANBUL'UN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDEN BİRİNİ PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLATIYORUZ-1
Son dakika haber: BAKAN KURUM: ÜSKÜDAR'DA İSTANBUL'UN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDEN BİRİNİ PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLATIYORUZ-1
Son dakika haber: BAKAN KURUM: ÜSKÜDAR'DA İSTANBUL'UN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDEN BİRİNİ PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLATIYORUZ-1
Son dakika haber: BAKAN KURUM: ÜSKÜDAR'DA İSTANBUL'UN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDEN BİRİNİ PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLATIYORUZ-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kızını boğup intihar eden iş insanının ölmeden önce çektiği video ortaya çıktı
Kızını boğup intihar eden iş insanının ölmeden önce çektiği video ortaya çıktı
'Bizi de vurup gitti' demişti! Kripto Tosuncuk'un ortağı ve abisi Güven Özer yakalandı
"Bizi de vurup gitti" demişti! Kripto Tosuncuk'un ortağı ve abisi Güven Özer yakalandı
Biden'ın 'soykırım' metninde bir skandal daha! İstanbul'un adını değiştirdi
Biden'ın 'soykırım' metninde bir skandal daha! İstanbul'un adını değiştirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Altay Ersin Tatar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Cansu Dere Ebru Gündeş Hande Erçel
Spor Diego Cüneyt Çakır Ünal Karaman Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: BAKAN KURUM: ÜSKÜDAR'DA İSTANBUL'UN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDEN BİRİNİ PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLATIYORUZ-1 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 11:04:18. #1.15#

title