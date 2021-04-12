Bakan Koca: "Ramazan için alternatifli bir hazırlık yapıldı. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı'na sunacağız"
Bakan Koca: "Ramazan için alternatifli bir hazırlık yapıldı.
Son Dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz
Bakan Koca: "Ramazan için alternatifli bir hazırlık yapıldı. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı'na sunacağız"
-"Türkiye için üçüncü zirve, İstanbul için dördüncü zirve yaşanıyor"
-"(Rusya'nın seyahat kısıtlaması) Rusya'da mevkidaşımla iki defa görüşmüştüm. Yakın zamanda heyet göndereceklerini, bazı bölgelerde, Muğla, İzmir, Aydın gibi bölgelerde aldığımız tedbirleri görme noktasında incelemeler yapacaklarını belirttiler"
-"Haziran ayında en az 30 milyon doz Biontech aşısı gelecek"
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklamasının ardından soruları cevapladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı