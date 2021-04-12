Bakan Koca: "Ramazan için alternatifli bir hazırlık yapıldı. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı'na sunacağız"
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Bakan Koca: "Ramazan için alternatifli bir hazırlık yapıldı. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı'na sunacağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Bakan Koca: "Ramazan için alternatifli bir hazırlık yapıldı.

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Bakan Koca: "Ramazan için alternatifli bir hazırlık yapıldı. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı'na sunacağız"

-"Türkiye için üçüncü zirve, İstanbul için dördüncü zirve yaşanıyor"

-"(Rusya'nın seyahat kısıtlaması) Rusya'da mevkidaşımla iki defa görüşmüştüm. Yakın zamanda heyet göndereceklerini, bazı bölgelerde, Muğla, İzmir, Aydın gibi bölgelerde aldığımız tedbirleri görme noktasında incelemeler yapacaklarını belirttiler"

-"Haziran ayında en az 30 milyon doz Biontech aşısı gelecek"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklamasının ardından soruları cevapladı.

Bakan Koca: 'Ramazan için alternatifli bir hazırlık yapıldı. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı'na sunacağız'
Bakan Koca: 'Ramazan için alternatifli bir hazırlık yapıldı. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı'na sunacağız'
Bakan Koca: 'Ramazan için alternatifli bir hazırlık yapıldı. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı'na sunacağız'
Bakan Koca: 'Ramazan için alternatifli bir hazırlık yapıldı. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı'na sunacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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