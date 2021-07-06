Bakan Kasapoğlu ve Bakan Varank, gençlerin girişimciliğini desteklemek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, gençlerin girişimciliğini desteklemek, bilime ilgisini artırmak, kişisel, bilimsel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, gençlerin girişimciliğini desteklemek, bilime ilgisini artırmak, kişisel, bilimsel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, GSB binasında düzenlenen "Bilimsel Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına İlişkin İş Birliği Protokol İmza Töreni"ne katıldı. Bakan Kasapoğlu ve Bakan Varank, Gençlik ve Spor alanında bilimsel araştırma ve geliştirme projelerinin niteliğini artırmak, nitelikli insan kaynağı gelişimine katkıda bulunmak, gençlerin; girişimciliğini desteklemek, bilime ilgisini artırmak, kişisel, bilimsel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan iş birliği protokolüne bakanlıkları adına imza attı.

İmzalanan protokol, TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının geliştirilmesi, TÜBİTAK 1512 BİGG Programı çağrılarında spor teknolojileri alanında farkındalık oluşturulması, TÜBİTAK 1007 Programı kapsamında desteklenecek projelerde yüzde 50 eş finansman modelinin uygulanacağı Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı'nı, gençlik ve spor Alanında Ar-Ge yapmak üzere nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinin desteklenmesi ve gençlerin bilime ilgisinin artırması ve gençlerin kişisel, bilimsel ve sosyal gelişimine katkı sağlanması başlıklarını kapsıyor.

"Her yıl seçilecek 5 girişimciye 1 milyon liralık ödül verilecek"

Bakan Varank, konuşmasında Türkiye'de son dönemde milyar doların üzerinde değerlemeye sahip şirketlerin ortaya çıkmaya başladığını belirterek, "İnşallah biz spor alanında da gençlik alanında da verdiğimiz desteklerle yeni "Turcorn"ları yakında görebileceğimizi düşünüyorum. Tabii bu kapsamda çalışan firmaları güçlendirmek ve motive etmek amacıyla da spor teknolojileri başlığı altında her yıl seçilecek 5 girişimciye 1 milyon liralık da ödül vereceğiz" dedi.

"Uluslararası Gökyüzü Gözlem Şenliği için tarih 12-15 Ağustos"

Bakan Varank, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile gerçekleştirecekleri organizasyonu tekrar gündeme getirmek istediğini dile getirerek, "Her sene Türkiye'nin en büyük teleskobunun yer aldığı 2050 rakımlı Antalya Saklıkent'te bir Gökyüzü Gözlem Şenliği düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı gerçekleştiremediğimiz bu şenliğimizi bu sene ilk defa uluslararası bir statüye de getirmiş olacağız. 12-15 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceğimiz 'Uluslararası Gökyüzü Gözlem Şenliği' ile gençlerimizi gökyüzünün büyüleyici ve ilham verici sırlarıyla tanıştıracağız" diye konuştu.

"Türkiye uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak"

Bakan Varank, geçlerin ufkunu genişletmek ve gençleri hayal kurmaya yöneltmek için gayretle çalışmalarına rağmen gençleri ümitsizliğe sevk ederek hayallerine kut vurmaya çalışanların olabileceğini vurgulayarak, "Bakınız geçenlerde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay 'uçan araçlarda dünya liderliğine oynayan bir Türkiye olacak' dedi. Bunun üzerine yine bilindik grup, akıllarınca bu sözle alay etmeye kalktılar. Ben buradan Cumhurbaşkanı yardımcımızın ifadesini gerçekten altını çizerek tekrarlamak istiyorum. Evet, Türkiye kendine inanmış, ufku samanyolu galaksisi kadar geniş, çalışkan gençleriyle uçan arabalarda da dünya liderliğine onayacak" ifadelerine yer verdi.

"Ufku samandan öteye geçemeyen muhalefet inansa da inanmasa da biz bu başarı hikayelerini yazacağız"

Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Nasıl ki, insansız hava araçlarındaki başarımız şu anda tüm dünyanın dilindeyse, tüm dünyanın gazetelerinin manşetlerindeyse, tüm yenilikçi alanlarda da iddiamızı kanıtlayacak başarı hikayelerini biz gençlerimizle birlikte inşallah yazacağız. Ufku samandan öteye geçemeyen muhalefet inansa da inanmasa da biz bu başarı hikayelerini yazacağız. Bizim potansiyelimiz bunları yapmaya kadir, çünkü biz gençlerimize güveniyoruz."

"Gençlerimizin yurt dışı ilgisini, ülkemize olan inançsızlık gibi göstermeye çalışıyorlar"

Bakan Varank, dünyanın en kudretli ülkelerinin dahi tek güvencesinin üretken gençler ve bilim insanları olduğunun farkında olduklarına dikkat çekerek, "Çünkü dünyayı değiştirebilecek güç ve kapasite sadece gençlerimizde var. Tabi son dönemde, gençlerimiz üzerinden muhalefet partilerinin de köpürtmesiyle çok ucuz bir propaganda yürütülüyor. Gençlerimizin yurt dışı ilgisini, ülkemize olan inançsızlık gibi göstermeye çalışıyorlar" dedi.

"Bizdeki gibi ufku da vizyonu da dar bir muhalefetin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını da görmüş olurlar"

Gençlerin ve bilim insanlarını yurt dışına gerek eğitim gerekse iş tecrübesi anlamında deneyim kazanmak için gitmek istemelerinin rahatsız olunacak bir husus olmadığının altını çizen Bakan Varank, "Önemli olan bu giden gençlerimizin giden bilim insanlarımızın akıllarının bir köşesinde her zaman ülkelerinin olmasıdır. Bu ülke için, bu güzel topraklar için, bu millet için katma değer oluşturmayı unutmamalarıdır. Hem böylelikle, bizdeki gibi ufku da ve vizyonu dar bir muhalefetin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını da görmüş olurlar" değerlendirmesini yaptı.

"Bunların gençlere yönelik hassasiyeti de işte bu kadar sahte"

Ana muhalefet liderinin, sosyal medyada stok fotoğraflar kullanarak gençleri etkileyeceğini sandığını ifade eden Bakan Varank, "Bunların gençlere yönelik hassasiyeti de işte bu kadar sahte. Biz gençlerimizle her alanda birlikte olmaya, birlikte hayal kurmaya hatta gerektiğinde bilek güreşi tutmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Kasapoğlu: "Türkiye'de ilk olacak önemli çalışmalar yürütülecek"

Protokolle birlikte, Spor Araştırmaları alanında TÜBİTAK'la kapsamlı bir çağrı programına çıkılması ve spor alanında bireysel girişimciliğin desteklenmesi gibi Türkiye'de ilk olma niteliği taşıyan önemli çalışmalar yürütüleceğini aktaran Bakan Kasapoğlu ise, "Gençlik ve spor alanında yapılacak 1001 çağrı programının öncelikleri, ülke ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda katılımcı süreçler işletilerek belirlenecek. Program, yüzde 50 eş finansman modeliyle işleyecek ve proje başvuru, değerlendirme ve izleme süreçleri taraflarca yürütülecek" dedi.

"Lazer hedef sisteminin prototip üretimlerini tamamladık"

Spor ekipman üretiminin projelerinden biri olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Sporun istihdam boyutu, organizasyon boyutu, turizm boyutu, ekipman üretimi, sanayi boyutu var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'yla birlikte İthal Spor Malzemelerinin Yerlileştirilmesi Programı'nı yürütüyoruz. Bu anlamda modern pentatlon branşında kullanılan iki tip lazer silahı ve lazer hedef sisteminin prototip üretimlerini tamamladık. Dünyada sadece 2 ülke tarafından üretim ve ihracatı gerçekleştirilen bu ekipmana; yerli, milli ve yenilikçi yaklaşımla rakip oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Baka Kasapoğlu, spor teknolojileri alanındaki firmalara önemli bir destek sağlanacağını belirterek şunları söyledi:

"TÜBİTAK tarafından koordine edilen Girişimcilik Destek Programı çağrılarında, spor teknolojilerinde farkındalık oluşturmak, bu alanda çalışan girişimcileri belirlemek ve firma kurmalarını desteklemek amacıyla 'Bigg Spor' adı altında gerekli duyuruları yapmaya başladık. Protokolün en önemli başlıklarından bir diğerini Gençlerin Bilime İlgisinin Artırması ve Gençlerin Kişisel, Bilimsel ve Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması konusu oluşturuyor. Bu sayede yurtlarımızda, Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kamplarında bilim söyleşileri organize edilmesini, TÜBİTAK popüler bilim dergi ve kitaplarının indirimli olarak temin edilmesini sağlayacağız."

Protokolün imzalanmasının ardından, Bakan Varank ve Bakan Kasapoğlu, İthal Spor Malzemelerinin Yerlileştirilmesi Programı kapsamında üretilen lazer hedef silahında atış denemesi yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı