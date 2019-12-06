Bakan Kasapoğlu genç milli judocularla buluştu

06.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:44

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya ve Avrupa Ümitler Şampiyonaları ile Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) madalya kazanan milli judocuları kabul etti.

Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde, sporcular Habibe Afyonlu, Hanife Özcan, Musa Şimşek, Hilal Öztürk, Özlem Yıldız, Ayten Mediha Yeksan, Müberra Güneş, Berat Bahadır, Buketnur Karabulut, Sıla Ersin, Cem Ata Demirtaş ve Münir Ertuğ'un yanı sıra Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da yer aldı.

Bakan Kasapoğlu, uluslararası organizasyonlarda Türk bayrağını dalgalandıran sporcuların ülke için gurur ve motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "İnşallah olimpiyat yolunda çok daha sık bir araya geleceğiz. Daha güzel başarılar yakalamak adına iş birliğimizi ve iletişimimizi çok güçlü tutacağız." diye konuştu.

Judonun "nezaket yolu" anlamına geldiğini hatırlatan Kasapoğlu, "Sizler, aynı zamanda nezaket, rakibe ve insanlara yaklaşım açısından da örnek teşkil eden arkadaşlarımızsınız. Judonun ülkemizde hem performans grafiği hem de popülarite noktasındaki yükselişi apayrı bir sevinç kaynağı. Pek çok branşta olduğu gibi judoda da iddiamızı, heyecanımızı daha yukarı taşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu başarıları, 2020 Tokyo Olimpiyatları başta olmak üzere tüm uluslararası müsabakalarda el birliğiyle daha yukarı taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Sporun geniş kitlelere yayılması ve eğitimin sporcular bakımından önemine değinen Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Sporu herkesin hayatına sokmamız lazım. Yalnızca gençler değil. Bunun için çalışıyoruz. Sporda başarıya odaklanmanın yanı sıra diğer yönlerden de kendimizi geliştirmemiz lazım. Okuyacağız, derslerimize devam edeceğiz, Başarılı olmak için her alanda gayret sarf edeceğiz. Biliyorsunuz geçen hafta sporcu bursunu ilan ettik. Artık müsabakalara hazırlanırken derslerde kaybettiğiniz zamanı telafi etme adına düşük puan alsanız bile vakıf üniversitelerimizin çoğundan sizler için bu taahhüdü aldık."

Federasyon başkanı Huysuz'dan, milli judocuların 2019'daki uluslararası organizasyonlarda 68'i altın 191 madalya elde ettiği ve şu ana kadar Tokyo 2020'ye katılma hakkı kazanan 5 judocu bulunduğu bilgisini alan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Amacımız, yarınların Türkiye'sinde sizler gibi yetenekli arkadaşlarımızı spora kazandırmak. Yetenek taraması projemizle 1,2 milyondan fazla genci tespit ettik. Bunun yanında Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde (TOHM) çalışmalar var. Yerel yönetimler, kulüpler ve federasyonlarımızla sporu, kültür ve hayat tarzı anlamında yaymak, başarıyı daha yukarıya taşımak için çalışmalarımız devam edecek."

Kasapoğlu, konuşmasının ardından sporcularla tek tek tanıştı. Judocular ise Kasapoğlu'na imzaladıkları milli formayı hediye etti.

Kaynak: AA