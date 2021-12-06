Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Biz Bir Takımız" projesinin programına katıldı Açıklaması

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Biz Bir Takımız" projesinin programına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Bakan Kasapoğlu, "Biz Bir Takımız" projesi kapsamındaki eğitimlerin bin 56 öğrenci ile başladığını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, projenin daha çok 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik bir eğitim faaliyeti olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl 7 ilimizde uyguladığımız bu çalışmayı bu yıl 24 ilimizde hayata geçiriyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki sene 81 ilin tamamında 'Biz Bir Takımız' diyeceğiz." dedi.

Eğitim sürecinin sonunda farklı illerden gelen çocukların ortak bir şehirde düzenlenecek kampta bir araya geleceklerini anlatan Kasapoğlu, "Çocuklarımıza eğitim verecek ve çalışmaya iştirak edecek olan gönüllü eğitmen adaylarımız, il müdürlerimiz, il koordinatörlerimiz ve mentörlerimiz bugünden başlamak üzere 11 Aralık tarihine kadar alanında uzman kişilerce verilecek eğitimlere katılacak. Çalışma arkadaşlarımız ve gönüllü gençlerimizden oluşan eğitmenlerimiz de kendi aralarında bir takım oluşturarak 'Biz Bir Takımız' diyecek ve öğrenci kardeşlerimize örnek olacaklar. Çocuklarımız haftada 4 saat katılacakları spor ve sosyal uyum eğitimleri görecek." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın asıl sahiplerinin gençler olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü burası bizzat gençlerin kendi evi, yuvası. Tıpkı gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz, yurtlarımız, spor tesislerimiz gibi. Türkiye'nin dört bir köşesinden, her iklimden çocuklarımızı buluşturup gönül köprüleri kurduğumuz 'biz bir takımız' projesini sizlere tanıtmaktan mutluluk duyuyorum. Bakanlığımızda buranın asıl sahibi olan gençleri sık sık görmek bizi memnun ediyor. Dün de Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç arkadaşlarımızla Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle burada bir aradaydık. Birlikte şarkılar türküler söyledik, sohbet ettik, bizler için hazırladıkları oyunları seyrettik. Gençlerimizin heyecanı, enerjisi bize daima güç veriyor. Bugün de salonumuzda yine bize güç veren, ışıklarıyla yolumuzu aydınlatan gençlerimiz var. Her birini bu özverili davranışlarından dolayı tebrik ediyor, gençlerimize teşekkür ediyorum."

"'Biz Bir Takımız' projesi bir birlik ve kardeşlik öyküsüdür"

Bakan Kasapoğlu, proje kapsamında öğrencilerin eğitmenlerin gözetiminde 14 hafta eğitim alacağını söyledi.

Geçen yıl 7 pilot ilde düzenlenen çalışmadan çok verimli ve pozitif geri dönüşler aldıklarını anımsatan Bakan Kasapoğlu, "Birbiriyle eşleşen illerdeki çocuklarımız, önce kendi şehirlerinde eğitim alıp kendilerini tanıma ve farklı kültürlere karşı uyum içinde olma, birlikte yaşama gibi kazanımlar elde ettiler. Eğitim sonunda ortak bir şehirde bir araya geldiklerinde yaşadıkları duygu kardeşliği anlatılmayacak ölçüde derin ve anlamlıydı. İşte bugün sizlere bu çalışmayı anlatmak, iyi şeyleri duyurmak ve iyiliği çoğaltmak için buradayız." diye konuştu.

"Biz Bir Takımız' bir birlik ve kardeşlik öyküsüdür." diyen Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Biz Bir Takımız' gönülden gönüle uzanan yoldur, köprüdür. 'Biz Bir Takımız' bir Türkiye fotoğrafıdır, en güzel hikayelerimizden biridir. Merhum Abdurrahim Karakoç'un 'dağlar, çağlar boyu yeminimiz var, kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz' dizelerinde ifade ettiği gibi, 'Biz Bir Takımız' bir kardeşlik yeminidir. Birliğimize, beraberliğimize ve Türkiye'nin istikbaline güç katacak bu anlamlı çalışmamız, aziz milletimize armağan olsun."

"Spor tesislerimizle daima Türkiye'nin gençlerinin emrinde, hizmetindeyiz"

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin çok genç bir nüfusa sahip olduğuna dikkati çekerek, "Bu anlamda her alanda başarıya talibiz. Bugün sayısı 800'leri bulan yurt, 400'e yakın gençlik merkezi ve sayısız spor tesisimizle biz daima Türkiye'nin gençlerinin emrinde, hizmetindeyiz." dedi.

Sporun sayısız faydası olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sporun hem ruh hem beden sağlığımız üzerindeki olumlu etkileri, hepimizin malumu. Spor yapmanın ve bilhassa takım oyunlarının, birlikte yaşama, disiplin kazanma, hem öz saygı hem de karşı tarafa saygı duyma gibi pek çok kazanımı söz konusu. 'Biz Bir Takımız', işte bu kazanımların hayat bulduğu bir çalışma oldu. O hep konuştuğumuz 'sporun faydaları' konusunu, birebir gözlemlemek bize de hem heyecan hem de mutluluk verdi. Bizim çalışmalarımızın, yatırımlarımızın, attığımız her adımın ilham kaynağı işte bu memnuniyet veren neticelerdir. Evlatlarımızın mutluluğu ve geri dönüşleri, daha iyi imkanlar geliştirmek adına bize yeni bir vizyon sunuyor. Ankara ile Hakkari arasında doğan gönül köprüsünden, Çanakkale ile Malatya arasında yazılan kardeşlik hikayesinden güç alıyoruz. Bu topraklarda yıllarca kardeşlik hikayemizi baltalamaya yeltenenler oldu. Allah'a hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde çıktığımız bu yolda hiçbir hainin bu örnek tabloyu bozmasına fırsat vermedik. Milletimizin feraseti Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşu ve cesareti ile bu memlekette nice oyunlar bozuldu. Biz nasıl bugüne dek kardeşlik hukukumuza sahip çıktıysak, bundan sonraki nesillerimiz de kardeşlik hukukunun ne demek olduğunu bilerek büyüyecek. Kimsenin, hiçbir karanlık odağın kardeşliğimize halel getirmesine müsaade etmeyeceğiz. Çocuklarımız sevgiyle, dostlukla, kalplerinde adalet, merhamet ve iyilikle büyüyecekler. Onlarla beraber Türkiye'nin umudu büyüyecek, istikbali bir yıldız gibi parlayacak. Bütün gayretimiz bunun içindir. Önümüzdeki beş gün Ankara'da eğitime tabi tutulacak arkadaşlarımıza, gönüllü gençlerimize teşekkür eder, başarılar dilerim. Projemize katkı veren paydaşımız Milli Eğitim Bakanlığı ile Sayın Bakanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim."