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Bakan Karaismailoğlu: Kötü hava şartlarında bile uçaklar Erzurum Havalimanı'na inebilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı'nda kurulan ''CAT 3A'' sisteminin açılış törenine katıldı. Erzurum'un özellikleri bakımından Ankara ve İstanbul'dan sonra en özellikli havalimanına sahip olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, ''Kötü hava koşullarında bile en büyük uçaklar, rahatça havalimanına inebilecek" dedi.

Bakan Karaismailoğlu: Kötü hava şartlarında bile uçaklar Erzurum Havalimanı'na inebilecek
31.07.2020 10:07 | Son Güncelleme: 31.07.2020 10:10

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Asya ile Avrupa arasında köprü görevi yapan ve Türkiye'nin demir yolu ağına büyük katkıları bulunan Erzurum'daki Palandöken Lojistik Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu burada yaptığı açıklamada, ''Asya ile Avrupa arasında köprü görevi yapan ve Türkiye'nin demir yolu ağına büyük katkıları bulunan merkezde, yük taşıma kapasitesinin 2023'te 5 milyon tona çıkarılması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu: Kötü hava şartlarında bile uçaklar Erzurum Havalimanı'na inebilecek

BAKAN ERZURUM YATIRIMLARINI YERİNDE İNCELEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı'na kurulan ''CAT 3A'' sisteminin açılışına katıldı. Açılış töreni sonrasında Erzurum Valiliğini ziyaret ederek, Valilik Şeref Defterini imzalayan Karaismailoğlu, Vali Okay Memiş ile makamında bir süre görüştü. Kentteki yatırım projeleri ile ilgili detaylı bilgi alan Bakan Karaismailoğlu ardından Erzurum Şehir Hastanesi ile Valilik arasındaki yol çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulunarak, Karayolları 12. Bölge müdürü Esat Palamut Partal'dan bilgi aldı.

Ziyaretlerinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçen Bakan Karaismailoğlu, Başkan Mehmet Sekmen'den Erzurum'daki hizmetler hakkında bilgi aldıktan sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi. Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile görüştü.

Bakan Karaismailoğlu: Kötü hava şartlarında bile uçaklar Erzurum Havalimanı'na inebilecek

"ERZURUM'DA 11 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK"

AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, haziran ayında Erzurum'a geldiğini ve sıkıntılı bir süreç yaşayan Erzurum Havalimanı'ndaki sorunları tespit ettiklerini anımsattı. Erzurumluların temmuz bitmeden Ankara ve İstanbul dışındaki en özellikli havalimanı ile buluşmuş olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı'na kötü hava koşullarında dahi en büyük uçakların rahatça iniş yapabileceğini vurguladı. Vatandaşların yaşam kalitelerini yükseltmek için canla başla çalıştıklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, '' Erzurum'da devam eden 22 tane projemiz var. İnşallah bunları da en kısa sürede bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Erzurum'da yaklaşık 11 milyar Türk Lirası'nın üzerinde yatırım yaptık. Bunlar gelecekte de devam edecek. Bu projeler bitecek, doğacak yeni ihtiyaçları da değerlendirip bir program dahilinde Erzurumlulara yakışır şekilde hizmetlerine sunacağız. Erzurum genelinde AK Parti hükümetlerinden önce sadece 50 kilometre bölünmüş yol varken şu anda 600 kilometrenin üzerinde bölünmüş yol var" diye konuştu.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesinde toplantılar yaparak, Erzurum'un ihtiyaçları doğrultusunda yeni ihtiyaçları tespit edip notlar aldıklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığı Ziyareti sonrasında beraberinde Vali Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ ve Selami Altınok, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve ilçe belediye başkanlarıyla Aziziye ilçesindeki Palandöken Lojistik Merkezi'ne geldi. Palandöken Lojistik Merkezi'nde Devlet Demir Yolları İşletme Müdür Vekili Tacettin Bayraktutan'dan merkezle ilgili bilgi alarak incelemelerde bulundu. Merkezin mevcut durumunun ele alındığı ve daha geniş hizmet sahasına kavuşabilmesi için öncelikli konularda görüşleri alan Karaismailoğlu, merkezin potansiyelinin artırılması noktasında talepleri dinleyip, ilerleyen zamanlarda daha aktif kullanılabilmesi için yeni düzenlemeler konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu: Kötü hava şartlarında bile uçaklar Erzurum Havalimanı'na inebilecek

PALANDÖKEN LOJİSTİK MERKEZİNİN YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ 5 MİLYON TONA ÇIKACAK

Burada açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, '' Türkiye'nin demir yolu ağındaki önemli duraklarından Palandöken Lojistik Merkezi, Asya ile Avrupa arasında sağlanan ticarette üstlendiği önemli lojistik göreviyle dikkati çekiyor. Azerbaycan, İran, Gürcistan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Ermenistan gibi ülkelerin ticareti açısından stratejik konuma sahip olan Erzurum'da 2018'de hizmete açılan Palandöken Lojistik Merkezi, Asya'dan Avrupa'ya demir yolu üzerinden yük taşımacılığı yapılan önemli duraklardan biri. Temel lojistik hizmetlerinin yanı sıra gümrük ve sosyal hizmetlerin de sunulduğu merkez, farklı ülkelerden gelen yüklerin hem Türkiye'ye hem de deniz limanlarının bulunduğu kentlere ulaştırılarak dünyaya nakli yapıyor. Asya ile Avrupa arasında köprü görevi yapan ve Türkiye'nin demir yolu ağına büyük katkıları bulunan merkezde, yük taşıma kapasitesinin 2023'te 5 milyon tona çıkarılması hedefleniyor" dedi.

Palandöken Lojistik Merkezi ziyareti sonrası, Erzurum AK Parti Kadın Kolları ile bir araya gelmeyi ihmal etmeyen Bakan Karaismailoğlu, AK Partili kadınlarla fotoğraf çektirdi.

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