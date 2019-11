Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok

23.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:47

CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'deki mevcut hayvan sayısını belirlemek için tasarlanan küpeyi tanıtan Pakdemirli, "Her bir büyükbaş hayvanın kulağına yaptığımız bu küpeyi takabilirsek yarın Türkiye'nin sayımla ilgili problemi olmayacak. Her hayvana ayrı küpeden bahsediyorum. Dünyada bir eşi daha yok. Şu an 20 binde deneme yapıyoruz. 17 milyara çıkaracağız" dedi.

Pakdemirli'nin açıklamasından satırbaşları;

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI

Korkmasınlar 3,5-4 aylık suyumuz var. Hiç yağmur yağmasa bile. Yine de suyumuzu israf etmeyelim. Güzel haber pazartesi ile birlikte yağışlı hava geliyor. Suyumuzu verimli kullanalım.

ISPANAK TARTIŞMALARI

Vatandaşlarımız ıspanağı güvenle yiyebilir. Zehirlenmeler yabani otlar sebebiyle ortaya çıktı.Yabani otlar tarlaya tarım ilacı atılmadığından çıkmış, tarım ilacı atılsaydı ıspanakta yabani otlar olmazdı. Türkiye'de böyle bir olaya şahit olmadık. Milyonda bir bu durum. Bazıları bunda zehir var, şu var bu var diyoruz. Biz analizler yaptık. En ufak bir şey yoktu. 4 lira olan ıspanak fiyatı 1 liraya düştü. Rahatlıkla herkes ıspanağını yesin.

GIDA DENETİMLERİ

2018'de 1.1 milyon denetim yapmışız. Ekim itibariyle 1 milyona gelmişiz. ALO 174 bu durumlar için biçilmiş kaftan. Restoran, perakende zincirlerde sorun yaşayanlar, arasın. Biz analizini yapıp, bilgi de veriyoruz.

GELECEĞE NEFES PROJESİ

Ben vatandaşlarımıza katılımı için teşekkür ediyorum. Herkes ormanla buluştuk. O kadar güzel kareler var ki... 3 yaşında bir çocuk fidanının üstünü toprakla kapatmış, dizlerinin üzerinde bitkiye can suyu veriyor. Bir dedemiz elinde bastonuyla durmaya çalışırken, bir yandan da fidan dikmeye çalışıyor. Tüm üreticilerimiz başımızın tacı. Sayın Cumhurbaşkanımızın kendi ağaç sevgisinden dolayı 'Milli ağaçlandırma günü' ilan edelim dedi. Bir gün değil her yıl yapılsın. Vatandaş çocuklarını alıp çıkıp fidanlarını diksin. Ağaçlandırma ile ilgili rekor kırıldı. Çorumda 33 bin ağaçla Endonezya geçildi. Bir dijital arşiv oluşturuyoruz aynı zamanda Guinness'te bulunacak. Toplam 11 milyon fidan dikildi.

Türkiye son 10 yılda orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri. Herkes destekliyor ve takdir ediyor. Şehir içinde betonlaşma var. Ama bizim Bakanlığımız sorumlu değil. Belediyeler sorumlu. Biz her zaman belediyelerin yanındayız. Yeter ki ağaç dikmek istediklerini söylesinler...

SALDA GÖLÜ HAKKINDA

Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yanındayız.

MİLLET BAHÇELERİ

Bakanlığımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yan yana. Biz destek oluyoruz. Millet Bahçeleri'ne yer yer destek oluyoruz. Taleplere yanıt veriyor ve destek oluyoruz.

ATATÜRK HAVALİMANI

İstanbul için güzel olacak. Nefes alacağı bir alan olacak.

SAHTE BAL TARTIŞMALARI

Biraz önce söyledim. 1 milyon üzerinde denetim var. Ciddi çaba gayret ve başarımız var. Özellikle medyada daha çok aksiyon alma konusunda talimat verdim. 7 senede 21 kez ifşa etmişiz. Çalışmalara ve ifşalara devam edeceğiz. Cezalar yeterli olmuyor. En yakın zamanda bu konuyla ilgili Meclis'e yasa tasarısı getireceğiz. Denetim ve ifşalarda Bakanlığımızı çok daha fazla göreceksiniz. Bal konusunda bunu ifşa et diyor. 11 Kasım üretimli balda sorun var. Topluyorsun o tarih için, ancak başka bir tarih için yok. Bir adamı bir kez ifşa edince ve toplum görünce sonra o adamın ürününü almayacaklar. Bir defa bir üründe bir şey oldu diye insanların ticari hayatlarını da bitirmeyi doğru bulmuyorum.

Bunun tekrarında gelecek olan mükellefiyetlerin ağırlaşması gerekiyor. Bana göre hapis cezası, ticaretten men, bir daha o işi yapmaması. İlkinde tamam ama devamında böyle bir şeye ihtiyaç var. Nar ekşili sos bunlar da tehlikeli. Nar ekşili sos yerine nar ekşili fruktoz şurubu içiyorlar.

GIDA GÜVENLİĞİ

Gıda takviyeleri hakkında bilgi dağıtanlarla ilgili ek bir yasa üzerine çalışıyoruz. Toplumu yanlış yönlendirmeyi doğru bulmuyorum.

HAYVANCILIK

2019 ilk 6 ay 18.2 milyona gelmişiz 1 milyon artışla büyükbaş hayvancılıkta, küçükbaşta ise 4 milyon artışla 50 milyona gelmişiz. Süt fiyatları 1.70'ken, 2.30'a çıkardık. Süt konusunda bir konsey var. Süt konseyinin bir kararı var: 1.30 kg yem, 1 kg yem. Türkiye'de bir şikayet kalmamıştır. Gönlümüz ister ki çok daha fazlasını verelim.

Ben 18 aydır etle ilgili yeni bir ithal et bağlantısı yapmadım. Belki benden sonra Bosna için imzaladık. Bosnalıları desteklemek amacıyla... 1 milyon ton et tüketildiğini var sayarsak, birkaç tonun önemi yok. Serbest Ticaret Anlaşmalarımız var. Bizim dışında yapılmış bir şekilde. Yeni besilik hayvan ithalatına izin vermiyoruz. Besicilerimizi korumak dışında.

İhtiyaç olmadığı sürece Sayın Cumhurbaşkanımızın da bize verdiği ışıkla birlikte frene bastık. İthal et pazarı olmaktan çıkmalıyız. Üreticiyi korumamız gerekli ancak aynı zamanda tüketiciyi kollamalıyız. Üreticinin yaptığı ürünlerin sürdürebilirliğini sağlamalıyız. Besicimiz ufak bir kâra geçmiş durumda. Besi tarafında çok ciddi artış yok ama alıcı-satıcı tarafından ürünün pahalılaştığını görüyoruz. Sözleşmeli üretim son derece önemli. Plansız herhangi bir şey görmemiş oluyorsunuz. Türkiye'nin aşağı yukarı yüzde 30-40'nı çevirsek. Çok daha uygun olur fiyatlar da.

Haber Videosu: Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok