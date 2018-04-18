Bakan Fakıbaba'dan Erken Seçim Değerlendirmesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu kararın devletimize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye lider bir ülke, bu kararın ülkemize hayırlar getireceğine inanıyorum" dedi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından verilen Avrupa Birliği IPARD hibelerinde, küçük projelerin ücretsiz hazırlanmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Törene katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, hayırlı olmasını temenni etti. İşbirliği protokolü sayesinde, IPARD hibelerinin daha etkin kullanımının ve geliri az olan küçük işletmelerin projelerinin ücretsiz hazırlanmasının amaçlandığını ifade eden Fakıbaba, "Tarımda önemli bir paydaşımız olan Ziraat Odaları ile işbirliğimizi güçlendiriyoruz. Şubat ve Mart aylarında 5 üretici birliği ile protokol imzaladık. Çok güçlü bir birliktelik ve işbirliği ortamını oluşturduk. Bu protokoller sayesinde IPARD hibelerinde başvuru aşamasında küçük çiftçilerimiz artık ücret ödemeyecekler. Proje hazırlama konusunda Ziraat Odalarına ve üretici örgütlerine TKDK eğitim verecek" şeklinde konuştu.

İmzalanan protokolü önemsediklerini belirten Fakıbaba, "Proje hazırlama aşamasında yatırımcıya önemli bir alternatif sunuyoruz. IPARD'a başvuru yapmak isteyen küçük işletmeler Ziraat Odaları ve üretici örgütlerine başvurup ücretsiz proje hazırlatabilecekler. İlk aşamada hiçbir ücret talep edilmeyecek ve projeler ücretsiz olacaktır. Proje kabul edildiğinde, bu işletmeler TKDK'dan alacağı danışmanlık desteğinin ziraat odalarına veya üretici örgütlerine ödeyeceklerdir. Eğer proje kabul edilmemiş ise çiftçinin cebinden hiçbir ücret çıkmayacaktır. Paydaşlarımızla da kırsal kalkınma anlamında güçlü bir işbirliği oluşturacağız" diye belirtti.

Protokol imzalayan diğer üretici örgütler, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Türkiye Süt Üreticileri Birliği, Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği şeklinde belirlendi.

"Amacımız elimizdeki hibe ile daha fazla işletmeyi desteklemektir" diyen Fakıbaba, küçük işletmelerin IPARD'dan daha çok faydalanması için et ve süt işletmelerinde başvuru alt limitini 20 binden 5 bin Euro düşürüldüğünü aktararak, "Küçük işletmelere ilave puan verilerek nihai hibe sıralamasında öne çıkmaları sağlanmıştır. Küçük işletmeler için Başvuru dokümanlarını da kolay ve basit hale getireceğiz. Sonuç olarak, böyle önemli bir işbirliğine katkı sağlayan Ziraat Odaları Birliğine ve bu konuda emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Erken seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Fakıbaba, "Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu kararın devletimize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye lider bir ülke, bu kararın ülkemize hayırlar getireceğine inanıyorum" mesajını verdi. - ANKARA