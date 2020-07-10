Bakan Ersoy'dan Ayasofya paylaşımı
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Bakan Ersoy'dan Ayasofya paylaşımı

Bakan Ersoy'dan Ayasofya paylaşımı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesinin ardından, "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

10.07.2020 19:42 | Son Güncelleme: 10.07.2020 19:46

Bakan Ersoy'dan Ayasofya paylaşımı

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesinin ardından, "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi ilgili kararnameyi alıntılayarak,, "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Necip Fazıl Kısakürek'in sesinden videolu bir paylaşım da yaparak, "Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti AyasofyaCamii'nin yeniden ibadete açılmasının önündeki engeli kaldıran Danıştay kararı hayırlı olsun. Bir dünya mirası olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi titizlikle korunmaya devam edilecektir" paylaşımında bulundu.

Bakan Ersoy'dan Ayasofya paylaşımı

Kaynak: İHA

Manşet

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