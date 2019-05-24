Bakan Dönmez: "Yerli kaynakları sonuna kadar kullanacağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa'nın Soma ilçesindeki Işıklar Maden Ocağı'nda madencilerle birlikte iftar açtı. Bakan Dönmez, burada yaptığı açıklamada, "Yerli kaynaklarımızı sonuna kadar kullanmakta kararlıyız. Soma ve Tunçbilek'te henüz üretim yapılmayan 375 milyon ton kömür rezervine sahip sahalar için ruhsat devir anlaşmalarını imzaladık. Belki 10 bin yeni işçi istihdamı sağlamış olacağız. Ekonomimize doğrudan müdahalelerin olduğu bu dönemde dışarıya bağımlılığı azaltacak, yerli üretimi artıracak her türlü hamle bizleri daha güçlü ve daha bağımsız kılacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Manisa'nın Soma ilçesinde maden işçileriyle birlikte iftar yaptı. İftara Bakan Dönmez'in yanısıra Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Yeni Anadolu Madencilik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Metin Özdamar, Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ve maden işçileri katıldı. İşçilerle aynı sofraya oturan Bakan Dönmez, iftarın ardından işçilere hitaben bir konuşma yaparak önemli açıklamalarda bulundu.

"Son 1 yılda ölümlü kaza oranlarımızda yüzde 55 oranında bir azalma var"

Bakanlık olarak yaptıkları düzenlemelerle madencilik sektöründeki iş kazalarında önemli oranda azalma kaydettiklerini belirten Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Biz Bakanlık olarak, madencilik sektörü olarak o kazadan çıkartılması gereken dersleri de çıkarttık, çıkartıyoruz. Gerek yasal düzenlemelerde gerekse ilgili teknik düzenlemelerde yaptığımız değişikliklerle birlikte iş kazları oranları madencilik sektöründe ciddi oranda azalmalar yaşanıyor. Son 1 yılda ölümlü kaza oranlarımızda yüzde 55 oranında bir azalma var. Gönül ister ki 0 olsun. Amacımız sıfır tolerans, sıfır kaza. Bunun için sadece işverenlerimiz değil siz emeği ile çalışan kardeşlerimizin de gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Evden sizi uğurlayan eşiniz, anneniz, babanız evladınız akşam dönüşünüzü bekliyor. Belki siz o kadar kaygı içerisinde değilsiniz. Onun için onları üzüntüye sokmamak için hem işveren olarak hem de çalışanlar olarak iş güvenliği kurallarına harfiyen uymak zorundayız" dedi.

"11 bin maden ocağı denetlendi"

Riskli bölgelerde denetleme faaliyetlerine hız kazandırdıklarını belirten Bakan Dönmez, "Özellikle riskli gördüğümüz maden ocaklarını yılda en az 4 kez denetliyoruz. Geçtiğimiz yıl 8 bin 88 maden işletmesini denetlemişiz. Buralarda yaklaşık 11 bin maden ocağı var. Bazı işletmelerin birden fazla maden ocağı olabiliyor. 11 bin maden ocağını denetledik. 2 bin 500 civarında sahanın da geçici olarak faaliyetlerini durdurmuşuz. Onlar zamanla o eksikliklerini giderdikten sonra faaliyetlerine devam ediyor. 9 bin civarında maden sahamızı daha denetlemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Yapılan düzenlemeler iş kazalarını azalttı"

Madencilik sektöründe yaptıkları düzenlemelerle iş kazalarının da azaldığını vurgulayan Bakan Dönmez, "Maden işletmelerinde meslek hastalıklarına ve iş kazalarına bağlı yaralanmaların da önüne geçmek için 'Maden Kültürü Projesi'ni de hayata geçirdik. Madenlerde risk yönetimi projemiz ve madenlerimizin olası risklerini haritalandırmak üzere analizlerini gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız düzenlemelerle yer altında, kömür işletmelerinde çalışan madencilerimize 2 asgari ücret mecburiyeti getirdik. O tarihten itibaren de 2 asgari ücreti işletmelerimizde çalışan madenci arkadaşlarımız alıyor. Çalışma sürelerini düzenlemek suretiyle hafta sonu 2 gün olmak üzere hafta tatili hakkı yasal olarak tanınmış oldu. Yine günde en fazla 7,5 saat çalışmak durumundasınız. Haftada da bu çalışacağınız süreler 37.5 saati aşmayacak. Dolayısıyla daha az çalıştığınız için daha çok dikkatli çalışacak, daha verimli çalışacaksınız. Zaten bu düzenlemelerden sonra iş kazası oranlarındaki azalma ve iyileşme bunların ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu." dedi.

"Yerli kaynaklar sonuna kadar kullanılacak"

Yerli kaynaklarımızı sonuna kadar kullanmakta kararlı olduklarını kaydeden Bakan Dönmez şunları söyledi: "Soma ve Tunçbilek'te henüz üretim yapılmayan 375 milyon ton kömür rezervine sahip sahalar için ruhsat devir anlaşmalarını imzaladık. 3 tane sahayı burada özel sektöre devrediyoruz biliyorsunuz. Belki orada 10 bin kişiyi aşan bir işçi sayısına, yeni işçi istihdamı sağlamış olacağız. Bunun yanı sıra sadece kömürde değil, kömürün dışındaki sahalarımızda da geçtiğimiz yıl 1248 maden sahasını ihale ettik. 2019 yılında bu sayı inşallah 2 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece bununla beraber istihdam rakamlarımızı da 130 binlerde olan rakamları inşallah daha yukarılara çıkarmış olacağız. Yine bu şartlarda bu sahada sizinle birlikte 2 bin 500 kişi çalışıyor. Yine bu bölgede 20 milyon ton civarında kömür rezervimiz var. İnşallah kolları sıvayarak Bismillah diyerek kazmayı memleket için vurmaya devam edeceğiz inşallah."

"Kömür üretimini artırmayı hedefliyoruz"

Bakan Dönmez, yoğun ekonomik baskıların yaşandığı bir dönemde yerli üretimin önemine dikkat çekerek, "Ekonomimize doğrudan müdahalelerin olduğu bu dönemde dışarıya bağımlılığı azaltacak, yerli üretimi artıracak her türlü hamle bizleri daha güçlü ve daha bağımsız kılacak. Geçtiğimiz yıl kömür üretiminde bir rekora imza attık hep birlikte. 100 milyon tonun üzerine çıkmak suretiyle. Tam 101,5 milyon ton kömür ürettik. Ama hala yaklaşık 30 milyon ton civarında kömür ithal ediyoruz. Demek ki bu açığı kapatmamız lazım. Yıllık 4 milyar dolar civarında kömür ithalatına bedel ödüyoruz. Eğer kendimiz üretirsek bu bedel burada kalacak, sizlere gidecek, sizler gibi çalışacak yine işçi kardeşlerimizin sofrasını, yuvasını bereketlendirecek. Ben inşallah 101,5 milyonluk üretimin bu sefer artacağına inanıyorum. Özel sektörle de üretimin artışıyla ilgili gerekli toplantıların hazırlıklarını da yaptık. Bu üretimi artırmaya kararlıyız. Biz başkaları gibi kömüre, kara, kötü gözüyle bakanlardan değiliz. Biz kömüre nimet gözüyle bakıyoruz aynı sizin gibi. Bazıları maalesef bilmedikleri için yada kandırıldıkları için madencilik, özellikle de kömür konusunda bazı protestolara alet oluyorlar. Bilmiyorlar ki bu sektörde 130 bin işçi ekmek yiyor. Biz bu maden ocaklarını kapatmış olsak bu işçileri nerede çalıştıracağız. Yıllık 20 milyar liralık maden sektörünün ticaret hacmi var. 20 milyar lira daha yurtdışında ithal edelim demek. İthalatımız artması demek cari açığımız artsın demektir. İşte şimdi biz bu hamlelerle cari açığımızı azaltıyoruz, dışa bağımlılığımız da buna paralel olarak azalmış olacak." diye konuştu.

Yeni Anadolu Madencilik A.Ş Genel Müdürü Ahmet Metin Özdamar ve Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul konuşmasının ardından Bakan Dönmez'e plaket takdim etti. - MANİSA

Kaynak: İHA