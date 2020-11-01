Bakan Dönmez: "Hasarlı binalar dışında depremden etkilenen tüm bölgelere elektrik sağladık"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Dönmez: "Hasarlı binalar dışında depremden etkilenen tüm bölgelere elektrik sağladık"

01.11.2020 12:01 | Son Güncelleme: 01.11.2020 12:04
Bakan Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'deki depremin ardından hasarlı binalar dışında afetten etkilenen tüm bölgelere bugün itibarıyla elektrik arzının sağlandığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'deki depremin ardından hasarlı binalar dışında afetten etkilenen tüm bölgelere bugün itibarıyla elektrik arzının sağlandığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hasarlı binalar dışında depremden etkilenen tüm bölgelere bugün itibarıyla elektrik arzını sağladık. Güvenlik tedbirleri kapsamında doğal gaz verilemeyen bölgelerde gaz verme çalışmaları başladı. Kalan 1854 abonemize hasar durumlarına göre kontroller yapılarak doğal gaz vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

İlgili Haberler

'Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları için 5 milyon lira kaynak aktardık.'
"Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları için 5 milyon lira kaynak aktardık."
Son dakika haberi: Bakan Dönmez: 'Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarımıza devam ediyoruz'
Son dakika haberi: Bakan Dönmez: "Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarımıza devam ediyoruz"
Bakan Dönmez: Eylül'de enerjimiz yine çok yüksekti
Bakan Dönmez: Eylül'de enerjimiz yine çok yüksekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Osman Durmuş Geert Wilders Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Danla Bilic Eser Yenenler
Spor Can Bartu Tamer Tuna Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Mehmet Özdilek
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Dönmez: "Hasarlı binalar dışında depremden etkilenen tüm bölgelere elektrik sağladık" - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 12:07:55. #1.15#
title