Kriz masası kuruldu! Bakan Dönmez, 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'ya gidiyor - Haberler Ekonomi
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Kriz masası kuruldu! Bakan Dönmez, 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'ya gidiyor

Haberler.com, Mesut Şahin - Ekonomi
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru 8. Danışma Toplantısı'na katılan Bakan Dönmez, program dönüşü 2 gündür elektrik kesintisi yaşanan Isparta'ya gidecek. Bakan Dönmez, enerji problemleri nedeniyle katılacağı kriz merkezi toplantısının ardından sahadaki çalışmaları yerinde inceleyecek.

Isparta'da 3 Şubat tarihinde başlayan kar yağışı, kenti esir aldı. Karın baskısı nedeniyle elektrik telleri koparken, kent genelinde 2 gündür elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektrik olmadığı için kombiler çalışmazken, vatandaşlar kara kışta soğuğa mahkum kaldı.

48 saatten fazla süren arızanın hala giderilmemiş olması vatandaşı çileden çıkardı. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren birçok kişi, özellikle çocuk ve hastalar için yardım çağrısında bulundu. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada, arızanın giderilmesi için aralıksız çalışıldığı belirtildi.

Kent genelinde yaşanan enerji krizi sonrası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in bölgeye gideceği öğrenildi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru 8. Danışma Toplantısı'na katılan Bakan Dönmez, kar yağışından dolayı yaşanan enerji problemleri nedeniyle Azerbaycan programının ardından Isparta'ya gidecek.

Bakan Dönmez, ilk olarak kriz merkezinde İçişleri Bakan Yardımcısı, AFAD Başkan Yardımcısı, TEDAŞ Genel Müdürü, Isparta Valisi ve şirket yetkilileriyle değerlendirme toplantısı yapacak. Bakan Dönmez'in ardından sahadaki çalışmaları yerinde inceleyeceği öğrenildi.

Isparta'da 2 gündür elektrik yok, kombiler çalışmıyor! Sosyal medyada tepki yağıyorIsparta'da 2 gündür elektrik yok, kombiler çalışmıyor! Sosyal medyada tepki yağıyor

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Isparta, Ekonomi, Güncel, Haber

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Yorumlar (3)

huseyin ozbek:

ISPARTA BELEDIYE BASKANI NE YEDI ACEP .HADI AK TROLLER CEVAP YAZIN ALMA MAZLUMUN AHINI CIKAR AHESTE AHESTE.....

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DOLARLA MAAŞ ALMAYAN adam:

Ne gerek var ki.

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Ahmet AKGÜL:

işte devlet adamı böyle olacak. TC tarihinde bizzat devlet adamlarının olay yerine intikal etmeleri görülmemişti artık o günler geride kaldı.

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