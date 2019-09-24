Bakan Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile görüştü

24.09.2019 16:39

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu dolayısıyla gerçekleştirdiği New York ziyaretinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Irak, Ürdün ve Lübnanlı bakanlarla Suriyeli Sığınmacılar 4'lü Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Çavuşoğlu toplantı sonrasında, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ikili görüşme gerçekleştirdi. - NEW YORK

Kaynak: İHA