Bakan Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.

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Resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Lefkoşa'da KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'yla Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri değerlendirdik. 5+BM toplantısı hazırlıklarını ele aldık. Milli Davamız Kıbrıs'ı her daim savunmaya, iki devletli çözüm temelinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.


Bakan Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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