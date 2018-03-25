Bakan Arslan, "Yapılan Hizmetler Ülkenin Gelişmesi ve Büyümesi İçin"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, verilen hizmetlerin ülkenin büyümesi ve gelişmesi için yapılan projeler olduğunu söyledi.

Yozgat'ta Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nin ilk ray serimi törenine katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yozgat Valiliği tarafından düzenlenen ulaştırma ve habercilik konulu koordinasyon toplantısını katıldı. Bakan Arslan, ulaştırma ve haberleşme konusunda katılımcıların sorularını cevapladı. Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda Bakan Arslan, bakanlık olarak Türkiye'nin her yerine hizmet ettiklerini ve verdikleri sözlerin gereğini yaptıklarını söyledi.

Yozgat'ta düzenlenen platforma önem verdiğini belirten Bakan Arslan,"Ulaştırma olarak son zamanlarda belki ilk defa bir araya geldik. Yozgat başbakan yardımcımız başkanlığında güzel bir gelenek başlatmış. Konuları bakanlık veya konu itibariyle masaya yatırıyorlar sizlerin görüş ve değerlendirmelerini alıyorlar. Burada cevap verecekleri burada cevaplandırıyorlar cevaplanmayacakları da Ankara'da cevaplandırıp çözümler üretiyorlar. Bu anlamda Yozgat örneklik ortaya koyuyor. Onun için başbakan yardımcımıza, valimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum." dedi.

"15 yılda 389 kilometre tünel yapıldı"

Ülke genelinde 15 yılda 389 kilometre tünel yaptıklarını da hatırlatan Bakan Arslan,"Bakanlık olarak Türkiye'nin her yerine hizmet ettiğimiz gibi Yozgat'a da hizmet etmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz. 81 ilimiz de bizim için değerli Yozgat'ta bizim için değerli ve başında geliyor. 80 yılda bu ülkede 50 kilometre tünel yapılmıştı. Bu ülke aynı ülke değil miydi gelirler aynı gelirler değil miydi? Bugün 389 kilometre tünel sadece 15 yılda yapmışız. Vatandaşın kaynağını vatandaşın hizmetine kullanıyoruz ama bunu yaparken de sadece İstanbul, Antalya, Kars demiyoruz. 81 ilin hepsine yapıyoruz Yozgat'ta da yapıyoruz. Bugün açıkladık. Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas demir yolu sadece bu demir yolu güzergahında 66 kilometre tünel var. 80 yılda 50 kilometre tünel yapılıyor biz sadece 3 ili ilgilendiren projede 66 kilometre tünel yapıyoruz. Hiç şüpheniz olmasın ki Yozgat'ta dahil her yere yapıyoruz. Biz millete yapamayacağımız sözleri vermiyoruz. Verdiğimiz sözlerin de gereğini yapıyoruz. O yüzden Yozgat'a da verdiğimiz sözlerin gereğini yapıyoruz. Geçmiş hükümetler gibi hesapsız davranmıyoruz gidip IMF'in kapısında dilenmiyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ise Bakan Arslan'a Yozgat'ın Aydıncık ilçesinden çıkarılan Ametist taşından yapılan tespih takdim edildi. - YOZGAT