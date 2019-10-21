Bakan Albayrak: Ödeme sistemi üzerinde bir tekele sahip olması ABD'nin ekonomik yaptırımları tehdit...

21.10.2019 18:43

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , "Bütün ticaret sisteminin tek bir para birimine endeksli olması çok ciddi riskler oluşturuyor. Mesela uluslararası ödeme sistemi üzerinde bir tekele sahip olması ABD'nin ekonomik yaptırımları tehdit olarak kullanmasını sağlıyor siyasi sorunları çözmek için" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT World Forum'a katıldı. Berat Albayrak burada yaptığı konuşmasında, "Yeni bir dünya düzeni kurmalıyız, güç rekabetini bir kenara bırakmalıyız ki uluslararası ticaretteki gerilimleri azaltmalıyız. ve Hain politikalardan kaçınmalıyız. Korumacı yaklaşım bize şu anda bunu gösteriyor. Bunun da ötesinde terör tehdidini azaltmalıyız ve serbest ticaretin önündeki engelleri kaldırmalıyız. Ticarette taraf olan kişiler, bunun dışındaki tüm taraflarda faydalanabilsin" dedi.

"DÖVİZDEKİ DEĞER KAYBINDAN TİCARET HACMİ DE ETKİLENİYOR"

Berat Albayrak, "Bir yandan da döviz konusu var. Bu açıdan baktığımızda dövizdeki değer kaybından ticaret hacmi de etkileniyor. Eğer ticareti ileri taşıyabilirsek, Dünya Ticaret Örgütü de şu anda bunu kullanıyor, bütün dünya çok daha iyi bir küresel entegrasyonu yakalayacak. Aynı zamanda uluslararası vergilendirmeyle ilgili reformlar, finansal iklim değişikliği ve yönetişimle ilgili mevzuatları geliştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"ABD'NİN EKONOMİK YAPTIRIMLARI TEHDİT OLARAK KULLANMASINI SAĞLIYOR"Bakan Albayrak, gelişmekte olan ülkelerin küresel finansal işlemlerde ticarette kendi para birimlerini kullanamadıklarını en yaygın para biriminin ABD doları olduğuna dikkat çekerek, "Bütün ticaret sisteminin tek bir para birimine endeksli olması çok ciddi riskler oluşturuyor. Mesela uluslararası ödeme sistemi üzerinde bir tekele sahip olması ABD'nin ekonomik yaptırımları tehdit olarak kullanmasını sağlıyor siyasi sorunları çözmek için. Son yıllarda pek çok ülke gibi biz önemli ticari ortaklarımızla kendi ülkelerimiz arasındaki para birimleriyle ticaret yapmak üzerine anlaşmalar imzalar hale geldik. Pek çok ülke artık bunu yapıyor. Hatta artık petrol satın alam anlaşmalarının bile ülkeler arasında ABD dolarından bağımsız olarak, mesela Çin ve Rusya arasında gördüğümüz kendi para birimleri üzerinden anlaşma yaptılar. Farklı ülkelerde de bunun örneği görüldü" diye konuştu.

ENFLASYON RAKAMLARI Berat Albayrak, "Türkiye geçtiğimiz seneye kıyasla şu andaki cari fazlada rekor kırdı. Ağustos'ta cari fazla 5.1 milyar dolar oldu. Temmuz'da ben Bakanlığa geldiğimde yaklaşık 58 - 60 milyonluk bir cari açık vardı. Sadece bu değil, enflasyon oranları geçtiğimiz seneden bu seneye tek hanelere indi. TEFE ve ÜFE oranlarına baktığımız yüzde 24 ve 25, şu anda yüzde 9.3'lük bir seviyedeyiz. Ekim ayında sanıyorum çok daha düşük olacak yüzde 9'dan, sene sonunda da toplam yüzde 12 gibi bir rakam bekliyoruz" şeklinde konuştu. Albayrak, dünya düzeninde çatışmalarla kimsenin başarılı olmayacağına dikkat çekerek, "Teröre karşı mücadele noktasında uluslararası kararlılık gösterilmeli" dedi.



Kaynak: DHA

- İstanbul