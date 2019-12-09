Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü
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Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

09.12.2019 22:43 | Son Güncelleme: 09.12.2019 22:48
Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı , Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Şoygu, görüşmede Soçi mutabakatı kapsamında Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gelinen son durum başta olmak üzere, İdlip ve diğer bölgelerdeki savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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