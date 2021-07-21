Bakan Akar Kayseri Protokolü ile şehitlik ziyaretlerine katıldı

Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen program ile protokol üyeleri bayramlaşmak için bir araya geldi.

Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen program ile protokol üyeleri bayramlaşmak için bir araya geldi. Bayramlaşma merasiminin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Kayseri Protokolü ile şehitlik ziyaretlerine katıldı.

Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma merasimine AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Nail Anlar, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Bayramlaşma merasiminde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "Türkiye'nin özellikle pandemi sürecindeki normalleşme ile alakalı geldiği noktada bir önceki Kurban Bayramı'na nazaran daha dikkatli olarak eş, dost, akraba ve tanıdıklarımızla görüşeceğimiz bir bayrama inşallah girmiş bulunuyoruz. Tabi ki bu bizi rehavete sürüklemeden, normal sınırlar içerisinde hem hijyen hem de sosyal mesafeye dikkat ederek bayramlaşmalarımızı tamamlamamız lazım. Filistin başta olmak üzere İslam alemine uygulanan zulmünde kalkmasını bu vesile ile temenni ediyorum. Ben Kayserili hemşehrilerimizin, bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Allah sağlıklı ve sıhhat içerisinde nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, "Tüm İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyor. Bayramlar kardeşliğin, sevginin ve muhabbetin ön plana çıktığı, Allah'ın rızasını kazanmak için kurban kesildiği bir bayram yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Kayserili hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. İnşallah insanlığın kurtuluşuna vesile olsun diye dua ve temennide bulunuyorum. Kurban Bayramı belediyeler açısından çok önem arz eden, değişik şekilde hizmetlerin verildiği ve çok şükür ki şu ana kadar bize hiçbir sorunun yansımadığı boyutta hizmetlerimiz sürüyor. Gerek kurban kesim yerleri gerek satış yerleri gerek mezarlıklarımızda yaptığımız hizmetlerimiz ile ilgili ya da zabıta hizmetleri ile ilgili bir sıkıntı oluşmadan şehrimizde huzurlu bir ortamda bayramımızı sürdürüyoruz. Bayramlar birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın bir vesilesi. Büyüklerimizi ziyaret edeceğiz, ihmal etmeyeceğiz. Küçüklerimizin gönlünü alacağız ihmal etmeyeceğiz. Mezarlıklarda geçmişlerimizi rahmetle anarak unutmayacağız. Bütün güzellikleri yansıtacak şekilde bayramın ruhuna göre hareket edeceğiz. Bir doktor başkan olarak vatandaşlarımızdan bir beklentimiz var. Ne olur aşımızı ihmal etmeyelim. Aşılarımızı yaptıralım. ya hastalığı geçirerek bağışıklık kazanacağız ya da aşılarımızı yaptırarak bağışıklık kazanacağız" dedi.

Aşılama ile daha serbest bayramlar yaşanabileceğini söyleyen Vali Yardımcısı Nail Anlar, "Rabbimize hepimizi bir Kurban Bayramı'na daha kavuşturduğu için hamd ediyoruz. Bu mübarek günlerin ülkemize, bütün İslam alemine ve insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyorum. Korona virüs gölgesinde 3 bayram geçirdik. Salgın henüz son bulmamış olsa da bu bayramı diğer 3 bayramdan farklı olarak idrak ediyoruz. Milyonlarca vatandaşımız aşılarını oldular. Henüz olmayanlar da aşılarını olmaya devam ediyorlar. Uyduğumuz tedbirler ve aşılama geleceğe güvenle bakmamızı sağlayacak. Bu salgının çözümü artık bellidir. Elde bulunan verilen Covid-19'un aşı ile ortadan kalkacağını bilimsel olarak ortaya koymuştur. Çünkü aşı hastalığı önlemekte ya da hiç fark edilmeyecek seviyede geçirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca bulaştırıcılığını da önlemektedir. Vatandaşlarımızdan aşılarını yaptırmalarını önemle rica ediyorum. Bundan sonrasında ve özellikle bayram günlerinde maske, mesafe ve temizlik konusunda dikkatli olmalıyız ki bu bayram salgın dönemindeki ilk bayramımız olsun. Yola çıkacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına harfiyen uymalarını, yola yorgun çıkmamalarını özellikle rica ediyorum" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, "Cenab-ı Allah korona virüssüz, sağlıkla nice bayramlara kavuşmayı nasip etsin. Kurban Bayramı belediye bayramı demektir. Belediyeler olarak bizler de kesimhanelerin hazırlığından, pazar yerlerine kadar tüm kurban hazırlıklarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da protokolün kendilerine yaptığı ziyaretten memnuniyetlerini dile getirerek, "Dini bayramlar bizler için çok anlamlı günler. Bu günde de protokol üyelerimizi ve devlet büyüklerimizi şehit aileleri ve gazileri yalnız bırakmadıklarından dolayı, desteklerini bizlere her zaman hissettirdikleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bayramlaşma ve konuşmaların ardından şehitlik ziyaretine geçen protokole Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti. Bakan Akar ve protokol önce Kartal Şehitliği'ni daha sonra da Polis Şehitliğini ziyaret etti. Şehitlik ziyaretlerinde Bakan Akar, şehit ailelerine karanfil vererek, sohbet etti.

Protokolün ziyareti daha sonra İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve Kayseri Şehir Hastanesi ziyaretleri ile son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı