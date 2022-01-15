Bakan Akar: Cezalandırma operasyonlarında 44 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Akar: Cezalandırma operasyonlarında 44 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Bakan Akar: Cezalandırma operasyonlarında 44 terörist etkisiz hale getirildi (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladığı 'cezalandırma operasyonları'nın detayları ortaya çıktı.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladığı 'cezalandırma operasyonları'nın detayları ortaya çıktı. Buna göre, hassas şekilde belirlenen hedefler, İHA'lar tarafından anbean takip edildi. Fırtına obüslerinin de aralarında bulunduğu ateş destek vasıtaları ile hedefler, ateş altına alınırken, bölgede komandolar tarafından da yoğun operasyonlar gerçekleştirildi. Sivil halkı 'kalkan' olarak kullanmayı amaçlayan bazı teröristlere müdahale için en doğru zamanı bekleyen komandolar, birçok yerde teröristlerle sıcak temas sağladı. Gece gündüz aralıksız devam eden cezalandırma operasyonunda öldürülen teröristlerin büyük bölümünün, sağlanan sıcak temas sonucu komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi.


Akçakale şehitlerinin intikamı alındı! Bakan Akar bizzat duyurdu: 44 terörist etkisiz hale getirildi

Akçakale şehitlerinin intikamı alındı! Bakan Akar bizzat duyurdu: 44 terörist etkisiz hale getirildi

 Bakan Akar'dan Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan 'cezalandırma operasyonları'na ilişkin açıklama Açıklaması

Bakan Akar'dan Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan "cezalandırma operasyonları"na ilişkin açıklama Açıklaması

 Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanı Akar: '(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz...

Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanı Akar: "(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz...
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladığı 'cezalandırma operasyonları'nın detayları ortaya çıktı.

title