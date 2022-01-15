Bakan Akar: Cezalandırma operasyonlarında 44 terörist etkisiz hale getirildi (2)
OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladığı 'cezalandırma operasyonları'nın detayları ortaya çıktı.
OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladığı 'cezalandırma operasyonları'nın detayları ortaya çıktı. Buna göre, hassas şekilde belirlenen hedefler, İHA'lar tarafından anbean takip edildi. Fırtına obüslerinin de aralarında bulunduğu ateş destek vasıtaları ile hedefler, ateş altına alınırken, bölgede komandolar tarafından da yoğun operasyonlar gerçekleştirildi. Sivil halkı 'kalkan' olarak kullanmayı amaçlayan bazı teröristlere müdahale için en doğru zamanı bekleyen komandolar, birçok yerde teröristlerle sıcak temas sağladı. Gece gündüz aralıksız devam eden cezalandırma operasyonunda öldürülen teröristlerin büyük bölümünün, sağlanan sıcak temas sonucu komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
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