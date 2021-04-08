Bahşılı Belediyesi 1000 aileye gıda yardımı yaptı
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Bahşılı Belediyesi 1000 aileye gıda yardımı yaptı

Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman - Haberler | Güncel
Bahşılı Belediyesi 1000 aileye gıda yardımı yaptı

Bahşılı ilçesinde belediye tarafından ramazan öncesi 1000 aileye zeytin yağı ve un yardımı yapıldı.

Bahşılı ilçesinde belediye tarafından ramazan öncesi 1000 aileye zeytin yağı ve un yardımı yapıldı.

Kaymakamlık ve muhtarlar tarafından tespit edilen 1000 aileye ramazan ayı öncesi Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin'in de katılımıyla zeytin yağı ve un dağıtıldı.

Tekin, AA muhabirine, ekiplerle hazırlanan yardım paketlerini ramazan ayı öncesi dağıtmaya başladıklarını belirtti.

Yaklaşık 1000'e yakın ihtiyaç sahibi aileye yardım yapıldığını aktaran Tekin, yardımdan dolayı ailelerin de çok mutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman

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