Görenler şaşırıp kalıyor! Bahçesinde 50 kiloluk bal kabağı yetiştirdi - Haberler
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Görenler şaşırıp kalıyor! Bahçesinde 50 kiloluk bal kabağı yetiştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Görenler şaşırıp kalıyor! Bahçesinde 50 kiloluk bal kabağı yetiştirdi

Sinop'un Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan Bekir Özcan 50 kilo ağırlığında bal kabağı yetiştirdi. 40 kiloluk tartıya ağır gelen dev kabak, görenleri hayrete düşürdü. Özcan, kabağı hayvan gübresiyle yetiştirdiğini söyledi.

Emekliliğini buradaki evinde bağ bahçe işleriyle geçiren Özcan'ı, her sene ekimini yaptığı bal kabağı bu yıl şaşırttı. Bahçesinde otların arasında kalan bir bal kabağı devasa bir boyuta ulaştı. Tarladan küfeye koyup zor taşıdığı bal kabağı 40 kiloluk tartıya da ağır geldi. 50 kilo olduğunu öğrendiği bal kabağı görenleri şaşırttı. Kabağı satmayı düşünmediğini belirten Özcan, tüm mahalleye bölüp dağıtacağını belirtti.

Görenler şaşırıp kalıyor! Bahçesinde 50 kiloluk bal kabağı yetiştirdi

HAYVAN GÜBRESİYLE YETİŞTİRDİ

Bekir Özcan, "Her sene ekiyoruz normalde. Ama bu sene ektik kabak gördüğünüz gibi böyle oldu. Tahmini 50 kilo geliyor. 40 kiloluk kantarla tarttık. Kantar tartmıyor. Vallahi havasından mı suyundan mı onu bilmiyorum. Allah vergisi bu sene böyle oldu. Normal ektiğimiz tohum öyle bir bakım da yapmadık. Kimyasal gübre vermedim hayvan gübresiyle bu şekilde oldu. Bunu kendim yiyemeyeceğim için bölüp mahalleliye dağıtacağım. veya çocuklarıma göndereceğim. Herhalde tüm mahalleye yeter. Daha önce hiç görmedim de yetiştirmedim de. Ötekiler ufaktı bu yaprakların içinde kalmış. Görünce ben de şaşırdım. Küfeye koydum zor getirdim. Satmayı düşünmüyorum. Tatlısını yapıp yiyeceğiz" dedi.

Görenler şaşırıp kalıyor! Bahçesinde 50 kiloluk bal kabağı yetiştirdi

Görenler şaşırıp kalıyor! Bahçesinde 50 kiloluk bal kabağı yetiştirdi

Görenler şaşırıp kalıyor! Bahçesinde 50 kiloluk bal kabağı yetiştirdi

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