Bahçeşehir Koleji, SeeMeet ve Metodbox ile eğitimi aksatmıyor Bahçeşehir Koleji, SeeMeet ve Metodbox ile eğitimi aksatmıyor Bahçeşehir Koleji'nin yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformu Metodbox ve eğitim odaklı ilk yerli ve milli görüntülü konuşma platformu SeeMeet ile ilgili Gaziantep kampüsündeki öğretmenlere yönelik bilgilendirme...

Bahçeşehir Koleji, SeeMeet ve Metodbox ile eğitimi aksatmıyor

GAZİANTEP - Bahçeşehir Koleji'nin yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformu Metodbox ve eğitim odaklı ilk yerli ve milli görüntülü konuşma platformu SeeMeet ile ilgili Gaziantep kampüsündeki öğretmenlere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Prof. Dr. Levent Eraslan, seminerde öğretmenlere Metodbox ve SeeMeet konulu bir sunum yaptı.

Korona virüs salgını nedeniyle önemi gittikçe artan online eğitim platformları Bahçeşehir Koleji tarafından yerli ve milli bir kimliğe büründü. Yaklaşık iki yıldır yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformu Metodbox üzerinden online eğitim çalışmalarını devem ettiren Bahçeşehir Koleji, salgın sürecinde yapılan çalışmalar sonucu Türkiye'nin eğitim odaklı ilk yerli ve milli görüntülü konuşma platformu SeeMeet'i hayata geçirdi.

Hayata geçirilen yerli ve milli online eğitim uygulaması SeeMeet ve iki yıldır kullanılan MetodBox uygulaması ile öğrencileri eğitimden mahrum bırakmayan Bahçeşehir Koleji, online eğitim uygulamaları ile ilgili Gaziantep kampüsündeki öğretmenlere yönelik bilgilendirme semineri düzenledi. Düzenlenen seminerde, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan tarafından, online eğitim uygulamaları ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi.

"Online eğitimde yerli ve milli uygulama SeeMeet"

Bahçeşehir Eğitim Kurumları'nın online eğitim uygulamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ve bu uygulamalardaki yerli-milli olgusunun önemine değinen Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, "Bahçeşehir Eğitim Kurumlarının iki ayrı çok önemli online eğitim uygulaması var. Bu uygulamalar çok uzun yıllardır geliştirilen ve ciddi yatırım yapılan uygulamalardır. Çünkü uzaktan eğitim projesi çok ciddi bir teknoloji ve ciddi bir maliyet gerektiren projedir. Bu projelerden birincisi yerli ve milli yazılım SeeMeet uygulaması, bir diğeri de eğitim platformu olarak Metodbox uygulamasıdır. Bu online eğitimde yerli ve milli uygulaması çok önemlidir. Bahçeşehir Koleji de yıllardır yapay zeka temelli öğrenmelere de vurgu yapmakta. Biz de SODİMER olarak çok yakından takip etmekteyiz" dedi.

"Yerli ve milli uygulama ile eğitimi aksatmıyoruz"

Baheşehir Koleji tarafından salgın sonrası hayata geçirilen SeeMeet ve iki yıldır kullanılan Metodbox uygulaması hakkında bilgi veren Gaziantep kampüsü müdürü Şeyma Tanrıöver, "Mart ayında pandemi nedeniyle geçilen yeni süreçte dijital ve yerli olan bir neslin beklentilerine özgü bir eğitim platformu sunma ihtiyacı doğdu. Biz, iki yıla aşkın Metodbox uygulamaları ile öğrencilerimize K-12 düzeyinde eğitim desteği verebilmek amacıyla hizmet veriyoruz. Metodbox'ı diğer bütün eğitim platformlarından özel kılan şey parmak izi kadar özel olan eğitim süreçlerini kişiye özgü kılmasıdır. Yani öğrencilerimiz bu platformun içinde tüm akademik videolara ulaşabilmekte, bazı soruları çözerek kendisindeki eksikleri fark edebilmekte. Sistem yapay ve dijital kaynaklı olması nedeniyle öğrenciye eksiklerini tamamlayabilme ve daha belirlemiş olduğu hedeflere ve kriterlere yönlendirebilme üzerine kuruludur. Bu yüzden bizler Bahçeşehir Koleji ailesi olarak tüm Türkiye'de 150 bini aşkın öğrencimize uzaktan eğitim vermekle birlikte aslında onları çok yakından takip edebiliyoruz. Bu kapsamda ikinci bir uyguladığımız sistem ise SeeMeet. SeeMeet uygulaması yerli ve milli bir uygulama. Bu uygulamanın çok önemli bir özelliği eğitim odaklı bir görüşme platformu olması açısından çok önemlidir. MetodBox ve SeeMeet uygulamalarımız birbiriyle senkronize olarak çalışabilmekte. Güçlü bir ekibin çalışmalarıyla ortaya çıkan bu iki sistem hem veli bazında hem de öğrenci bazında farklı bir arayışa girilmemesini sağlıyor. Bu da bizi güçlü kılıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA