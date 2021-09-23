Bahçeşehir Koleji kitap sorunu ve sınav verimsizliği! - Haberler
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Bahçeşehir Koleji kitap sorunu ve sınav verimsizliği!

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Bahçeşehir Koleji kitap sorunu ve sınav verimsizliği!

Bahçeşehir Koleji ile ilgili şikayetler devam etmekte. Bu şikayetlerden birisi ise kitap sorunu ve sınav verimsizliğidir. Haberimizde dile getirdiğimiz şikayetlerden bir çok kişi mağdur durumdadır.

Bahçeşehir Koleji kitap fiyatlarının aşırı derecede yüksek olmasından sınav verimsizliğine kadar bir çok konuda şikayetler mevcut. Bahçeşehir Koleji kitap sorunu ve sınav verimsizliği hizmetinden memnun olmayan veli bu konuda şikayetini dile getirmiştir. İşte detaylar haberimizde...

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ KİTAP SORUNU VE SINAV VERİMSİZLİĞİ

Bahçeşehir Koleji kitap fiyatlarının aşırı derecede yüksek olmasından sınav verimsizliğine kadar bir çok konuda şikayetler mevcut. Bu şikayetlerden birisini aşağıda dile getirdik.

"Bahçeşehir Koleji her sene olduğu gibi bu sene de kitap fiyatlarında zirvede. Bu yıl 10. Sınıftaki öğrenci için 3720 TL, 6. Sınıftaki öğrenci için 4170 TL. Her şey tamam da kitap listesinde yabancı dil sınav paketi diye 850 TL'lik bir kalem var ki tam art niyet. Her sene kitap listesini bölemedikleri için zorla satıyorlar, karşılığında yılda 3 tane sınav yapıyorlar. Bu sınavların öğrenciye hiçbir faydası yok. Olsa olsa okulun diğer kampüsler arasındaki durumunu gösterebilir ki bu veliyi hiç ilgilendirmez. Sınavda nasıl bir Başarı gösterirsen göster eğitimde bir değişiklik yok. Günlerce uğraşıyoruz muhatap yok, herkes topu başkasına atıyor. Üstelik koli halinde satılan kitapların bir kısmı elimizde var, onları dahi zorla satıyorlar." Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Bahçeşehir Koleji kitap sorunu ve sınav verimsizliği!

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