BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - Festivalden görüntüler

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın röportajı

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın röportajı Bahçelievler Belediyesinin festivalinde hamsi ikram edildi

İSTANBUL (AA) – Bahçelievler Belediyesinin düzenlediği festivalde vatandaşlara 3 ton hamsi ikram edildi.

Belediyeye yakın bir noktada kurulan stantta yapılan festivale kar yağışı ve soğuk havaya rağmen çok sayıda vatandaş katıldı.

Balık ürünlerinden çeşitli yemeklerin de yapıldığı festival kapsamında yöresel sanatçılar Karadeniz şarkılarını seslendirdi, müzik grubu eşliğinde horon oynandı.

Festivalde, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı vatandaşlara hamsi ikram etti.

Yaklaşık 3 ton hamsinin dağıtıldığı festivalde konuşan Bahadır, ilçe halkını hamsi yemeye ve horon oynamaya davet etti.