Bağdat'ta 'Irak Ulusal Bayramı' kutlandı - Haberler
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Bağdat'ta "Irak Ulusal Bayramı" kutlandı

AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Bağdat'ta

Irak devletinin bağımsızlığının ilanının 89'uncu yıl dönümü dolayısıyla Bağdat'ta kutlamalar yapıldı.

Irak devletinin bağımsızlığının ilanının 89'uncu yıl dönümü dolayısıyla Bağdat'ta kutlamalar yapıldı.

Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'nda toplanan halk, "Irak Ulusal Bayramı"nı havai fişeklerle kutladı. Meydanda eski model ve antika değeri taşıyan araçlarla da geçit töreni düzenlendi.

Bazı Bağdatlı vatandaşlar da ülke bayrağıyla donattığı araçlarıyla Tahrir Meydanı'nı gezerek kutlamalara eşlik etti.

Kutlamaların yapıldığı Tahrir Meydanı'nda güvenlik önlemleri artırıldı.

Irak hükümeti, 3 Ekim'i "Ulusal Bayram" ve resmi tatil ilan etmişti.

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri
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