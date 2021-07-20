Bağdat'ta halk pazarı saldırısını DEAŞ üstlendi
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Bağdat'ta halk pazarı saldırısını DEAŞ üstlendi

Bağdat'ta halk pazarı saldırısını DEAŞ üstlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 35 kişinin ölümü ve 61 kişinin yaralanmasına yol açan Sadr bölgesindeki kanlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 35 kişinin ölümü ve 61 kişinin yaralanmasına yol açan Sadr bölgesindeki kanlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Terör örgütü DEAŞ'a bağlı internet sitelerinde yayınlanan bildiride, Bağdat'taki Şiilerin çoğunluğu oluşturduğu Sadr bölgesindeki bir halk pazarında meydana gelen intihar saldırısı örgüt tarafından gerçekleştirildi.

İntihar eylemcisinin adı Ebu Hamza el-İntihari olduğunu belirten örgüt, eylemcinin kendisini Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Sadr bölgesinde kendisini havaya uçurduğunu ve saldırıda 30'dan fazla kişinin öldüğü ve 35 kişinin yaralandığını bildirdi.

Irak basını adını açıklamadığı güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberde terör saldırısında 35 kişi hayatını kaybederken 61 kişi de yaralandı.

Saldırının bayram öncesi alışveriş yapıldığı zamana denk gelmesi nedeniyle ölenlerin çoğunun kadın ve çocuklardan oluşmasına yol açarken, saldırıda ölen ve yaralı sayısına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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