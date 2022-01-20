BAĞCILAR'DAKİ FIRINA SMA HASTASI BEBEĞE YARDIM İÇİN KONULAN KUMBARAYI ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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BAĞCILAR'DAKİ FIRINA SMA HASTASI BEBEĞE YARDIM İÇİN KONULAN KUMBARAYI ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'daki fırından, SMA hastası bebeğe yardım amaçlı para toplanan kumbarayı çalan hırsız yakalandı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'daki fırından, SMA hastası bebeğe yardım amaçlı para toplanan kumbarayı çalan hırsız yakalandı.

Polis ekipleri, 6 ve 7 Ocak tarihleri arasında Bağcılar'ın çeşitli yerlerinde iş yerlerinde yardım amaçlı, bulunan SMA hastası bebek için toplanan yardım kumbaralarının çalındığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, iş yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis görüntülerden kumbaraları çalan şüphelinin K.D.(41) olduğunu tespit etti. Şüpheli 17 Ocak Pazartesi günü yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüphelinin farklı ilçelerde de aynı suçlara karıştığı tespit belirlendi.

Gözaltına alınan K.D., "İşyerinden Hırsızlık" suçundan önceki gün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, tutuklandı.

BAĞCILAR'DAKİ FIRINA SMA HASTASI BEBEĞE YARDIM İÇİN KONULAN KUMBARAYI ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

BAĞCILAR'DAKİ FIRINA SMA HASTASI BEBEĞE YARDIM İÇİN KONULAN KUMBARAYI ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

BAĞCILAR'DAKİ FIRINA SMA HASTASI BEBEĞE YARDIM İÇİN KONULAN KUMBARAYI ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

BAĞCILAR'DAKİ FIRINA SMA HASTASI BEBEĞE YARDIM İÇİN KONULAN KUMBARAYI ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

BAĞCILAR'DAKİ FIRINA SMA HASTASI BEBEĞE YARDIM İÇİN KONULAN KUMBARAYI ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

BAĞCILAR'DAKİ FIRINA SMA HASTASI BEBEĞE YARDIM İÇİN KONULAN KUMBARAYI ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

BAĞCILAR'DAKİ FIRINA SMA HASTASI BEBEĞE YARDIM İÇİN KONULAN KUMBARAYI ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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