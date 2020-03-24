Bağcılar'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yapılıyor ve evleri temizleniyor
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Bağcılar Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Bağcılar, Güncel

Bağcılar'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yapılıyor ve evleri temizleniyor

Bağcılar Kaymakamlığı ve Bağcılar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastalara yardım eli uzattı.

24.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:15
Bağcılar'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yapılıyor ve evleri temizleniyor

Bağcılar Kaymakamlığı ve Bağcılar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastalara yardım eli uzattı. Kaymakamlığın kurduğu Vefa İletişim Merkezi tarafından vatandaşlara erzak dağıtılırken, belediye ekipleri de bakıma muhtaç kişilerin evini temizliyor, dezenfekte işlemi yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında aldığı karar doğrultusunda 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bağcılar Kaymakamlığı ve Bağcılar Belediyesi harekete geçti.

Bu çerçevede tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını olmayan 65 yaş üstü ile kronik hastalar için Bağcılar Kaymakamlığı tarafından "Vefa İletişim Merkezi" uygulaması hayata geçirildi.

Yardım için 112 ve 155'i arayan ilçe sakinleri, kaymakamlık binasında bulunan Vefa İletişim Merkezi'ne yönlendiriliyor. Telefonla yapılan görüşmede ihtiyaç sahiplerinin adres ve kişisel bilgileri kayıt altına alınıyor. Daha sonra kaymakamlık, emniyet, belediye ve müftülük görevlileri tarafından belirlenen vatandaşların talep ettikleri gıda ve temizlik ürünleri kendilerine ulaştırılıyor.

Öte yandan Bağcılar Belediyesinin 9 yıl önce başlattığı "Yaşama Destek Projesi" kapsamında ihtiyaç sahiplerine yönelik yaptığı yardımlar, yaşlıların sokağa çıkma yasağı sürecinde daha da yoğunluk kazandı.

400 kişinin evi temizleniyor ve dezenfekte ediliyor

İlçede bulunan yardıma muhtaç 400 kişinin evi her ay detaylı bir şekilde temizlenirken, bu süreçte gelen telefonlara göre daha sıklıkla evlere gidiliyor. Belediye ekipleri, odaları temizledikten sonra koronavirüs tedbir çalışmaları kapsamında evler ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.

"Evde kal" uygulaması kapsamında ve sağlık şartları nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşlar da kaymakamlık ve belediyenin eve hizmet projelerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"Tüm gücümüzle gece gündüz demeden onlar için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, ihtiyaç sahiplerine gereken her türlü desteği sağladıklarını belirtti.

İstanbul Valiliği öncülüğünde belediyeyle hayata geçirdikleri Vefa İletişim Merkezi projesinin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü aktaran Eldivan, ekiplerin her talebi karşılamaya gayret ettiğini, gerektiği durumlarda müftülükten de destek aldıklarını ifade etti.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da sadece bu süreçte değil, her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını anlattı.

Bu zorlu günlerde ilçe sakinlerinin, belediyeye daha fazla ihtiyacı olduğunu belirten Çağırıcı, "O yüzden tüm gücümüzle gece gündüz demeden onlar için çalışıyoruz. Bütün kamu kurumları el ele verip bir aile olarak ihtiyaçları hep beraber karşılıyoruz. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan hemşehrilerimiz Bağcılar'da güven altında." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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